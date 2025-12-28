Люленов признался, обижается ли на Полякову из-за ксенофобских шуток

Юморист и певец Иван Люленов высказался о ксенофобских шутках Оли Поляковой, которые прозвучали во время съемок "Лиги смеха". Он признался, что не обиделся на артистку, но заметил, что она перешла на личности.

Об этом Люленов рассказал в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Разговор".

Смотрите также Оля Полякова встретилась с зятем-иностранцем, который приехал в Украину

Иван Люленов поделился, что никак не реагировал на ксенофобские шутки Оли Поляковой.

Я знал, что цель передачи "Лига смеха" – это развлечение, чтобы было смешно, прикольно. Все переводил в прикол. Это первое. Второе – задача тренера – комментировать команды и говорить свое честное мнение, а переходить на личности – нет. Если бы я перешел на личности, был бы скандал, и это было бы плохо,

– отметил он.

Юморист рассказал, что виделся с Поляковой в финале "Лиги смеха", и все было спокойно. Однако Люленов признался, что они с певицей не обсуждали ситуацию вне эфира.

Я не хочу, чтобы это перерастало в ссору, потому что это разъединяет людей. Мы должны сейчас объединяться. В наше время достаточно причин для разъединения, и так все не очень по настроению, а тут еще и это,

– подчеркнул Иван.

Люленов говорит, что старался не ссориться с Поляковой, хотя признал, что высказывания были оскорбительны.

Как будто все окей. У меня нет обид. Всегда был благодарен. Она – классная артистка, все у нее супер,

– подытожил юморист.

Интервью с Иваном Люленовым: смотрите видео онлайн

Что этому предшествовало?