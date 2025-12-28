Об этом Люленов рассказал в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Разговор".
Иван Люленов поделился, что никак не реагировал на ксенофобские шутки Оли Поляковой.
Я знал, что цель передачи "Лига смеха" – это развлечение, чтобы было смешно, прикольно. Все переводил в прикол. Это первое. Второе – задача тренера – комментировать команды и говорить свое честное мнение, а переходить на личности – нет. Если бы я перешел на личности, был бы скандал, и это было бы плохо,
– отметил он.
Юморист рассказал, что виделся с Поляковой в финале "Лиги смеха", и все было спокойно. Однако Люленов признался, что они с певицей не обсуждали ситуацию вне эфира.
Я не хочу, чтобы это перерастало в ссору, потому что это разъединяет людей. Мы должны сейчас объединяться. В наше время достаточно причин для разъединения, и так все не очень по настроению, а тут еще и это,
– подчеркнул Иван.
Люленов говорит, что старался не ссориться с Поляковой, хотя признал, что высказывания были оскорбительны.
Как будто все окей. У меня нет обид. Всегда был благодарен. Она – классная артистка, все у нее супер,
– подытожил юморист.
Интервью с Иваном Люленовым: смотрите видео онлайн
Что этому предшествовало?
В сентябре в сети появилась информация, что во время съемок "Лиги смеха" Оля Полякова позволила себе ксенофобские шутки в адрес Ивана Люленова.
По словам зрителей, певица акцентировала на внешности юмориста и на его молдавском происхождении. Якобы звучали фразы "верните его обратно в молдавский детский дом", "что за тренер с ОЛХ", "ты – г*вно как человек" и другие, а за кулисами – даже угрозы.
"Я не буду отрицать, все слышали эти фразы и видели агрессию в мою сторону. Могу сказать, что для меня это оскорбительно. Были разные шутки, но когда люди это делают с любовью к тебе и действительно смешно, я наоборот смеюсь и ни разу не обижался. А тут просто какая-то неприязнь ко мне", – заявил Люленов.
В то же время продюсер Поляковой, Михаил Ясинский, утверждает, что команда "Лиги смеха" заверила его, что "все окей". Сама же Оля ситуацию не комментировала.