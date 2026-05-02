Вечер памяти Петрова анонсировал "Подпольный стендап" на своей странице в инстаграме.

21 мая в Доме кино состоится благотворительный юмористически-лирический концерт в честь стендап-комика и военного Артура Петрова. Всю прибыль команда "Подпольного стендапа" передаст его семье.

"Запомните его смешным" – просят его родные и близкие. И мы очень хотим сделать именно так. Это будет вечер, где мы снова будем рядом с ним – в воспоминаниях, в шутках, в видео с выступлений. Будем вспоминать истории, пересказывать его любимые панчи и наполнять светом память о нем,
– говорится в заметке.

На концерте выступят коллеги Петрова – "люди, с которыми он делил микрофон, закулисье и сцену":

  • Антон Тимошенко
  • Василий Байдак
  • Николай Зырянов
  • Сергей Липко
  • Настя Зухвала
  • Свят Загайкевич
  • Анна Кочегура
  • Антон Житлов
  • Александр Качура
  • Рамиль Янгулов
  • Паша Евчук
  • Сергей Степаниско
  • Ваня Жорноклей

Важно! Продажа билетов уже стартовала, их можно приобрести по ссылке.

Концерт памяти Артура Петрова / Фото из инстаграма "Подпольного стендапа"

Напомним, что Артур Петров погиб 18 марта 2026 года во время эвакуации раненый в поселке Купянск-Узловой на Харьковщине, об этом сообщила его жена в фейсбуке.

Со стендап-комиком попрощались 18 апреля в Киеве. Церемония состоялась на Майдане Независимости возле Монумента. Чин захоронения прошел на Национальном военном мемориальном кладбище.

Что известно об Артуре Петрове?

  • Артур Петров родился 10 апреля 1985 года в Днепре. Учился в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара.

  • Более семи лет он выступал в "Подпольном стендапе", участвовал в шоу "Комик на миллион", "ГуднайтКлаб" и "Рассмеши комика", был сценаристом проекта "Я стесняюсь своего тела".

  • В апреле 2025 года стендап-комик присоединился к армии. В последние месяцы служил в 43-й отдельной механизированной бригаде.

  • У Петрова осталась жена и двое детей.