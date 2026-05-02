Вечір пам'яті Петрова анонсував "Підпільний стендап" на своїй сторінці в інстаграмі.

Не пропустіть У Києві попрощалися з продюсеркою Вікторією Бобровою, яка загинула на війні

21 травня у Будинку кіно відбудеться благодійний гумористично-ліричний концерт на честь стендап-коміка та військового Артура Петрова. Увесь прибуток команда "Підпільного стендапу" передасть його родині.

"Запам'ятайте його смішним" – просять його рідні та близькі. І ми дуже хочемо зробити саме так. Це буде вечір, де ми знову будемо поруч із ним – у спогадах, у жартах, у відео з виступів. Будемо згадувати історії, переповідати його улюблені панчі й наповнювати світлом пам'ять про нього,
– йдеться у дописі.

На концерті виступлять колеги Петрова – "люди, з якими він ділив мікрофон, залаштунки та сцену":

  • Антон Тимошенко
  • Василь Байдак
  • Микола Зирянов
  • Сергій Ліпко
  • Настя Зухвала
  • Свят Загайкевич
  • Ганна Кочегура
  • Антон Житлов
  • Олександр Качура
  • Раміль Янгулов
  • Паша Євчук
  • Сергій Степанисько
  • Ваня Жорноклей

Важливо! Продаж квитків уже стартував. Їх можна придбати за посиланням.

Концерт пам'яті Артура Петрова / Фото з інстаграму "Підпільного стендапу"

Нагадаємо, що Артур Петров загинув 18 березня 2026 року під час евакуації поранений у селищі Куп'янськ-Вузловий на Харківщині, про це повідомила його дружина у фейсбуці.

Зі стендап-коміком попрощалися 18 квітня у Києві. Церемонія відбулась на Майдані Незалежності біля Монумента. Чин поховання пройшов на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Що відомо про Артура Петрова?

  • Артур Петров народився 10 квітня 1985 року у Дніпрі. Навчався у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.

  • Понад сім років він виступав у "Підпільному стендапі", брав участь у шоу "Комік на мільйон", "ГуднайтКлаб" та "Розсміши коміка", був сценаристом проєкту "Я соромлюся свого тіла".

  • У квітні 2025 року стендап-комік долучився до війська. В останні місяці служив у 43-й окремій механізованій бригаді.

  • У Петрова залишилась дружина та двоє дітей.