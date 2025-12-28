Про це Люленов розповів у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Розмова".

Іван Люленов поділився, що ніяк не реагував на ксенофобські жарти Олі Полякової.

Я знав, що мета передачі "Ліга сміху" – це розвага, щоб було смішно, прикольно. Все переводив у прикол. Це перше. Друге – завдання тренера – коментувати команди й казати свою чесну думку, а переходити на особистості – ні. Якби я перейшов на особистості, був би скандал, і це було б погано,

– зазначив він.

Гуморист розповів, що бачився з Поляковою у фіналі "Ліги сміху", і все було спокійно. Однак Люленов зізнався, що вони зі співачкою не обговорювали ситуацію поза ефіром.

Я не хочу, щоб це переростало у сварку, бо це роз'єднує людей. Ми маємо зараз об'єднуватися. У наш час достатньо причин для роз'єднування, і так все не дуже по настрою, а тут ще й це,

– підкреслив Іван.

Люленов каже, що намагався не сваритися з Поляковою, хоча визнав, що вислови були образливі.

Наче все окей. У мене немає образ. Завжди був вдячний. Вона – класна артистка, все у неї супер,

– підсумував гуморист.

Що цьому передувало?