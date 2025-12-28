Про це Люленов розповів у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Розмова".

Дивіться також Оля Полякова зустрілася із зятем-іноземцем, який приїхав в Україну

Іван Люленов поділився, що ніяк не реагував на ксенофобські жарти Олі Полякової.

Я знав, що мета передачі "Ліга сміху" – це розвага, щоб було смішно, прикольно. Все переводив у прикол. Це перше. Друге – завдання тренера – коментувати команди й казати свою чесну думку, а переходити на особистості – ні. Якби я перейшов на особистості, був би скандал, і це було б погано,
– зазначив він.

Гуморист розповів, що бачився з Поляковою у фіналі "Ліги сміху", і все було спокійно. Однак Люленов зізнався, що вони зі співачкою не обговорювали ситуацію поза ефіром.

Я не хочу, щоб це переростало у сварку, бо це роз'єднує людей. Ми маємо зараз об'єднуватися. У наш час достатньо причин для роз'єднування, і так все не дуже по настрою, а тут ще й це,
– підкреслив Іван.

Люленов каже, що намагався не сваритися з Поляковою, хоча визнав, що вислови були образливі.

Наче все окей. У мене немає образ. Завжди був вдячний. Вона – класна артистка, все у неї супер,
– підсумував гуморист.

Інтерв'ю з Іваном Люленовим: дивіться відео онлайн

Що цьому передувало?

  • У вересні в мережі з'явилась інформація, що під час зйомок "Ліги сміху" Оля Полякова дозволила собі ксенофобські жарти на адресу Івана Люленова.

  • За словами глядачів, співачка акцентувала на зовнішності гумориста та на його молдавському походженні. Нібито звучали фрази "поверніть його назад в молдавський дитячий будинок", "що за тренер з ОЛХ", "ти – г*мно як людина" та інші, а за кулісами – навіть погрози.

  • "Я не буду заперечувати, всі чули ці фрази й бачили агресію в мою сторону. Можу сказати, що для мене це образливо. Були різні жарти, але коли люди це роблять з любов'ю до тебе та дійсно смішно, я навпаки сміюсь і жодного разу не ображався. А тут просто якась неприязнь до мене", – заявив Люленов.

  • Водночас продюсер Полякової, Михайло Ясинський, стверджує, що команда "Ліги сміху" запевнила його, що "все окей". Сама ж Оля ситуацію не коментувала.