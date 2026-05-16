Я йду в інший шоубізнес, – Полякова оголосила про кардинальні зміни в кар'єрі

Українська співачка Оля Полякова заявила, що йде з українського шоубізнесу.

Про це вона сказала в програмі "33 запитання від Люкс ФМ" і поділилася своїми планами на майбутнє.

Оля Полякова розповіла, що днями вийде її новий альбом "Жінка з цікавим майбутнім", який буде не схожий на її попередні роботи. "Туди увійдуть ті пісні, до яких, можливо, мої глядачі не звикли, але я себе так почувала – вільна, с*ксуальна, не кричуща", – зазначила артистка.



Після виходу альбому вона планує взяти паузу в українській музиці та зосередитися на міжнародній кар'єрі.

Я припиняю в українському шоубізнесі робити музику. Я йду в інший шоубізнес робити музику, в англійський. Я не знаю. Може, я не повернуся – я роблю паузу. У мене просто немає часу займатися двома кар'єрами. Це дуже важко. Це буде англомовна суперзірка,

– сказала Полякова.

Виявилося, що співачка вже близько року працює над новою музикою у Великій Британії. Вона має контракт із лейблом State 51. Окрім цього, вона анонсувала проєкт під назвою The nogi, однак не розкрила подробиці про нього.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова вже випускала англомовний трек Warrior, записаний разом із британським ЛГБТ-хором The Force Choir.

Хто ще з зірок оголосив про зміни у творчості?

MELOVIN раніше заявив, що у 2027 році планує поставити музичну кар'єру на паузу. Він пояснив, що хоче зрозуміти себе поза сценою і спробувати інше життя, не пов'язане з музикою. Артист не планує з'являтися в меді рік-два.

Також співачка Надя Дорофєєва розпочала новий етап у творчості, випустивши англомовний сингл FEEL THE HEAT. Цей реліз став її першим кроком у напрямку створення музики для міжнародної аудиторії.