Оля Цибульська показала архівне фото з випускного: як виглядала зірка 23 роки тому

В багатьох українських школах сьогодні святкують останній дзвоник. З цієї нагоди співачка Оля Цибульська поділилася спогадами.

Артистка опублікувала архівне фото на своїй інстаграм-сторінці. Вона показала знімок з її випускного, що відбувся у 2003 році.

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На фото Оля Цибульська позує у довгій білій сукні на тонких бретелях. Її образ доповнили туфлі з гострим носком, прикраси та зачіска. В руках співачки – букети квітів.

А поряд з артисткою стоять її батьки – мама й тато. Вочевидь, фото зробили на шкільному подвір'ї, адже позаду видно й інших випускників.

На цьому фото є дівчина, яка мріє співати. Є мама, яка вірить більше, ніж я сама. Є тато, який стоїть поруч так, ніби попереду у нас вічність. З усього, що я тоді планувала, життя здійснило далеко не все. Але дало значно більше,

– зізналась Оля Цибульська.



Оля Цибульська з батьками / Фото з інстаграму Олі Цибульської

Співачка додала, що найбільше її вражає не те, як вона виглядала 23 роки тому. А те, що тоді вона навіть не підозрювала, що це фото стане неоціненним.

"Бо одного дня ти віддаси все, щоб ще раз стати між обома батьками", – поділилась співачка.

Нагадаємо, 18 грудня 2025 року Оля Цибульська повідомила трагічну новину – помер її батько Павло Цибульський.

Зірки на останньому дзвонику

Чимало українських знаменитостей також святкують або вже відсвяткували свято останнього дзвоника.