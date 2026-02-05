Оперний співак на концерті Пивоварова заспівав гімн України й за добу став зіркою мережі
- Оперний співак Павло Смирнов вразив глядачів концерту Артема Пивоварова в Одесі виконанням гімну України.
- Відео з виконанням зібрало майже мільйон переглядів у тіктоці, отримавши багато позитивних коментарів, зокрема від самого Пивоварова.
Днями в Одеському театрі опери та балету відбувся концерт Артема Пивоваров. Однак окрім виступу самого артиста, увагу глядачів привернув його шанувальник Павло Смирнов. Він вразив усіх присутніх виконанням гімну України.
Відео з концерту опублікували в тіктоці на сторінці вокальної студії, де він працює. Ролик за добу зібрав майже мільйон переглядів, понад сто тисяч лайків та сотні коментарів. Навіть Артем Пивоваров відреагував на відео.
Нічого особливого, просто мій чоловік Паша переспівав всіх на концерті Пивоварова,
– написала дружина Смирнова.
У ролику чути, що чоловік вразив усіх присутніх потужним голосом під час виконання гімну. Як виявилося, Павло сам є оперним співаком.
Як на це відео відреагували в мережі?
У коментарях користувачі написали багато приємних слів Павлу.
- "У нього дуже крутий та сильний голос"
- "Здається, він переспівав навіть Пивоварова"
- "Це так зворушливо, особливо, коли всі співають. Атмосфера просто неймовірна"
- "Круть. Неймовірний співак"
Коментарі під відео, де оперний співак на концерті Пивоварова в Одесі заспівав гімн України / Скриншот з тіктоку
Артем Пивоваров також залишив коментар під відео, написавши: "Наступного разу йду на концерт до Паші".
Що відомо про Павла Смирнова?
- Він навчався в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової.
- З 2011 до 2014 року Павло був солістом Одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного, а з 2014 до 2015 – солістом ансамблю "Чайка" Одеської обласної філармонії.
- З 2015 року Смирнов є солістом Одеського національного академічного театру опери та балету і гастролював у Польщі, Молдавії, Болгарії, Румунії, Словенії, Чехії, Угорщині, Австрії, Німеччині, Франції та Іспанії.
- У репертуарі Павла Смирнова – партії з класичних та сучасних опер. Про це вказано на сайті Одеського національного академічного театру опери та балету.