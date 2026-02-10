Відомий телеведучий завершив службу у Міноборони: "Попереду – новий виклик"
- Орест Дрималовський, який почав службу в лютому 2024 року, завершив роботу як речник Міністерства оборони України та перевівся в інший підрозділ.
- Він зазначив, що попереду на нього чекає новий виклик.
Орест Дрималовський, який мобілізувався у лютому 2024, повідомив про зміну посади. Близько пів року військовослужбовець був речником Міністерства оборони України.
Орест Дрималовський, що раніше був знайомий як телевізійний ведучий, підсумував досвід роботи у відомстві. Він опублікував допис на своїй сторінці в інстаграмі.
Дрималовський повідомив, що 9 лютого завершив службу в Міністерстві оборони та перевівся в інший підрозділ. Він поділився, що переконався на власному досвіді, що переведення працюють "не так погано", коли на це є згода командира. Хоч і додав, що значної частини бюрократії можна позбутися.
Військовослужбовець і ведучий наразі не розповів, де продовжуватиме військову службу. Але заінтригував шанувальників.
Вдячний комунікаційній команді за спільну роботу, виклики й досвід. Обіймаю усіх, кого не встиг. Усіх, хто допомагав і був поруч на різних етапах. Попереду – новий виклик. Теж цікавий і захопливий. Про це згодом,
– написав Орест Дрималовський.
Орест Дрималовський / Фото з інстаграму Ореста Дрималовського
Що відомо про Ореста Дрималовського?
- Орест Дрималовський – відомий телеведучий, який працює у сфері журналістики з 2015 року. Навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Працював кореспондентом на кількох телеканалах.
- У лютому 2024 року він в етері програми оголосив, що мобілізується. Дрималовський долучився до складу 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
- У серпні 2025 Орест Дрималовський став речником Міністерства оборони України.