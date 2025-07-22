Помер музикант Оззі Осборн: як він підтримував Україну

Світ сколихнула звістка про смерть легендарного музиканта Оззі Осборна. Він пішов з життя у віці 76 років. Після початку повномасштабного вторгнення артист підтримав Україну.

Він не мовчав і виступив проти кривавої війни, яку розпочала Росія. Музикант, чиєю творчістю захоплюється весь світ, у найважчі дні був разом з українським народом, пише Show24.

До теми У віці 76 років помер легендарний музикант Оззі Осборн

Як Оззі Осборн підтримував Україну?

У квітні 2022 Оззі Осборн разом з дружиною заявив, що готовий допомогти українцям, які вимушено втікають за кордон через війну, яку розв'язала Росія. Тоді музикант був готовий віддати українським родинам свій будинок у графстві Бакінгешмир, що у Великій Британії.

Через кілька місяців, у вересні, рок-музикант випустив альбом Patient Number 9. Незадовго до релізу команда артиста оголосила, що платівка буде синьо-жовтою – у кольорах українського прапора. Вартість альбому складала 38 доларів, а всі кошти з продажу музикант перераховував волонтерській організації Third Wave Volunteers.

На початку повномасштабної війни Росії проти України ця організація евакуйовувала з Києва дітей-сиріт з особливими потребами, яких усиновили в США.

У лютому мій син Джек працював з Third Wave Volunteers над евакуацією з України дітей-сиріт з особливими потребами. Просто зараз Україна жахливо потребує допомоги, особливо після того, як почалася війна, тому здається правильним працювати над такою важливою справою,

– наголошував тоді сам Оззі Осборн.