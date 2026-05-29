Треба докладати зусиль, – відомий актор-військовий про стосунки з дружиною під час війни

Український актор Павло Алдошин, який був зіркою фільму "Снайпер. Білий ворон" з перших днів вторгнення служить у війську. Його дружина – Катерина Алдошина – також акторка та фронтвумен гурту "ШАNA".

Як і багато інших сімей сьогодні в Україні, пара змушена бути на відстані. В інтерв'ю OBOZ.UA Павло Алдошин розповів, як їм вдається зберігати стосунки.

До слова Донька Гаріка Корогодського пояснила, чому не служить у ЗСУ та які завдання виконує на позиціях

Актор і військовий поділився, що стосунки – це інший світ. І для них також потрібно працювати, щоб зберегти почуття.

Зі свого боку скажу так: ти працюєш на війні й водночас працюєш на цю відстань. Якщо хочеш зберегти стосунки, які є зокрема й сенсом твого життя, треба докладати зусиль – спілкуватися, надсилати листи, квіти, слухати одне одного бодай телефоном,

– вважає Павло Алдошин.



Павло Алдошин з дружиною / Фото з архіву Катерини Алдошиної, OBOZ.UA

Також воїн розповів, що ділиться з дружиною тільки побутовими моментами – як зламалась машина чи довелось їхати на ремонт.

"Про небезпечні операції, в яких доводиться постійно брати участь, я можу поговорити з побратимами. Дружині такого не розповідаю", – зізнався Алдошин.

Що відомо про Павла Алдошина та його сім'ю?

Павло Алдошин – український актор театру та кіно. Народився у селі Семихатки, вищу освіту здобував у Харкові. Зіграв у багатьох фільмах та серіалах: "Снайпер. Білий ворон", "Моя справжня мама", "Ігри дітей старшого віку", "Беренштейн", "Папаньки".

Актор перебуває у шлюбі з дружиною Катериною. Подружжя виховує трьох дітей. До слова, третя дитина народилась у пари вже під час повномасштабного вторгнення.