Куди зник Павло Костіцин – найтаємничіший ведучий українського телебачення

Павла Костіцина публіка добре знає як ведучого "Битви екстрасенсів" та "Містичних історій". Однак уже декілька років зірка телебачення не з'являється на екранах.

Чому Костіцин вирішив зникнути без слів – невідомо. Однак 24 Канал розповість, що відомо про його життя і де Павло може бути зараз.

Хто такий Павло Костіцин?

Мало хто знає, що хоч чоловік і народився у Євпаторії, однак дитинство провів на Чукотці. Згодом родина повернулась до України, а Павло вступив до Київського вишу.

Його кар'єра брала початки з роботи на "Нашому радіо", а у 2001 році почав працювати на телеканалі "Інтер". У 2007 році став ведучим "Битви екстрасенсів". Саме ця програма принесла йому всеукраїнську славу.

Павло Костіцин / Фото з інстаграму ведучого

Цікавий факт! Павло був ведучим "Битви екстрасенсів" аж 20 сезонів. Згодом почав вести "Містичні історії".

Костіцин раніше зізнавався, що вірить у містику і має сильну інтуїцію, яка проявляється через віщі сни.

Однак в інтерв'ю Анні Олицькій відверто розповів, що не звертався з питаннями до ворожок, бо вважає, що цього не потребує.

Та чоловік не зупинився тільки на кар'єрі ведучого. Він також був актором дубляжу і навіть знявся у кількох фільмах: "Ван Гог не винен", "Дім милий дім", "БожеВільні", і ще мав епізодичні ролі у серіалах.

Павло Костіцин у фільмі "БожеВільні" / Кадр із фільму

А що стостується особистого життя, то телезірка ніколи публічно не озвучував, чи вдалось комусь завоювати його таємниче серце. Однак, шоубізнес не був би шоубізнесом, якби не неслось багато пліток. До прикладу, Костіцину приписували романи з багатьма відомими жінками: Ольгою Сумською, Надією Матвєєвою та Катериною Виноградовою.

Де зараз Павло Костіцин?

Коли розпочалась повномасштабна війна, то Павло кудись зник без жодних пояснень. Останній допис у соцмережах він публікував ще перед російським вторгненням у 2022 році.

Нові публікації почали з'являтись у 2025 році, однак вони зроблені у кооперації з R Talent Agency. Та й у шапці профілю актора зазначено, що він співпрацює з цією компанією.

З ким зараз працює Павло Костіцин / Скриншот з інстаграму

На сайті агенції створено профіль Костіцина, вказано, якими мовами він говорить (українська, англійська, російська, італійська та німецька), а також представлена добірка фото актора.

Профіль Павла Костіцина / Скриншот з сайту

Також можна припустити, що ведучий зараз живе у Німеччині і розвиває акторську кар'єру на її теренах. У січні цього року на його сторінці опублікували трейлер стрічки "Прощай", де Павло зіграв роль росіянина.

Та зазначимо, що публічних висловлювань на тему війни Костіцин чомусь не робив.