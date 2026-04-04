На заході сонця серед побратимів: поет і військовий Павло Вишебаба освідчився вдруге

Павло Вишебаба – відомий український поет і військовослужбовець – оголосив про заручини зі своєю дівчиною Анжелікою.

Зворушливі кадри з освідчення він опублікував у своєму інстаграмі, де пара також поділилася емоціями від цього особливого моменту.

Як виявилося, Павло та Анжеліка знайомі лише три місяці. "Буває, що відчуваєш сильно і наскрізно, що це саме твоя людина, і немає сенсу тягнути час", – пояснив Вишебаба.

Тож коли Анжеліка приїхала до коханого на схід, він зробив їй пропозицію – у колі побратимів на березі водойми під час заходу сонця. Вона відповіла "так".

Хтось скаже: це занадто швидко, начебто якщо довго готуєтесь – це гарантує довготривалі стосунки, та ми вважаємо, що головне – впевненість, що ви хочете йти вперед тільки разом,

– зазначила наречена.

Зауважимо, для Павла Вишебаби це буде другий шлюб. Раніше він був одружений з маріупольською журналісткою Інною Тесленко, у них є спільна донька Зореслава.

Що відомо про наречену Павла Вишебаби?