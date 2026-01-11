Дональд Трамп відхилив прохання скандального P․Diddy про помилування

Репер і продюсер Шон Комбс, також відомий як P. Diddy, написав листа Дональду Трампу з проханням про помилування. Однак президент США заявив, що не буде цього робити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times. Трамп також не планує помилувати кількох інших відомих людей.

Репортер New York Times назвав імена кількох відомих ув'язнених, однак Дональд Трамп заявив, що не збирається їх помилувати:

Ніколас Мадуро – повалений лідер Венесуели, якого звинуватили у наркотероризмі та змові з метою імпорту кокаїну;

– повалений лідер Венесуели, якого звинуватили у наркотероризмі та змові з метою імпорту кокаїну; Роберт Менендес – колишній сенатор від Нью-Джерсі. У 2024 році його визнали винним в обміні свого політичного впливу на золото, готівку та кабріолет Mercedes-Benz;

– колишній сенатор від Нью-Джерсі. У 2024 році його визнали винним в обміні свого політичного впливу на золото, готівку та кабріолет Mercedes-Benz; Сем Бенкман-Фрід – криптовалютний підприємець. У 2023 році чоловіка засудили за крадіжку мільярдів доларів у клієнтів.

У президента США також поцікавилися, чи розгляне він питання про помилування Дерека Шовіна – колишнього поліцейського Міннеаполіса, засудженого за вбивство Джорджа Флойда, яке призвело до масових протестів.

Мене про це не питали,

– відповів Трамп.

У жовтні у коментарі CNN Дональд Трамп говорив, що P. Diddy просив про помилування. Однак американський лідер зазначав, що навряд чи задовольнить його прохання. Раніше вони ладнали, але коли Трамп балотувався на посаду президента, P. Diddy був до нього "дуже ворожим".

За що засудили Шона Комбса?