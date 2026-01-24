Народний артист та учасник бойових дій: яка пенсія у Павла Зіброва та на що її вистачає

68-річний український співак Павло Зібров полюбив музику з самого дитинства, тому має величезний стаж роботи. Та попри це, пенсія легендарного музиканта не перевищує й десяти тисяч гривень. На це не вплинув навіть статус народного артиста.

Зірка української естради відкрито говорить про розмір своєї пенсії та не приховує реальних сум. Тому у матеріалі 24 Каналу читайте про те, скільки отримує Павло Зібров, як змінювалась його пенсія та на що вистачає такої суми коштів.

Якою спершу була пенсія Павла Зіброва?

Ще у 2020 році Павло Зібров розповів, що з самого початку його пенсія становила всього 2200 гривень. Потім ця сума збільшилась на 600 гривень, а ще пізніше – майже подвоїлась.

Минулого року артист зізнався, що сподівався отримувати значно більшу пенсію. Адже припускав, що грамоти, заслуги та звання значно вплинуть на кінцеву суму. До того ж Павло Зібров є учасником бойових дій – він побував у гарячих точках в Афганістані на початку 80-х.

Та насправді, як пояснив музикант, пенсію нараховують за внески у пенсійний фонд.

Це не грає ролі, ти народний артист чи не народний, пенсія за вислугою років робиться, які ти внески вносив у пенсійний фонд, ось і все. Є надбавка для пенсії, здається, там 20%,

– сказав Павло Зібров.



Павло Зібров отримав орден Івана Мазепи / Фото з інстаграму Павла Зіброва

Яку пенсію Зібров отримує зараз?

На початку 2024 пенсія Павла Зіброва становила 7500. Уже у червні 2024, в розмові з Анжелікою Рудницькою, співак зізнався, що йому підвищили пенсію майже на тисячу гривень. І хоч ця сума не здається артистові гідною, він визнає, що у порівнянні з іншими, – ще "багата людина".

"У нас пенсії такі убогі. Ми по закордонах поїздили, і дивишся, як у них на лайнер, на круїзи йдуть пенсіонери... Я ж теж типу пенсіонер. Ну типу. У мене є вже навіть книжечка, що я пенсіонер. Починали з дуже смішної суми. Зараз уже підняли. Починалося з 2500, потім чотири із чимось. Зараз – 8300", – поділився Павло Зібров.

В одному з останніх інтерв'ю Павло Зібров сказав, що зараз його пенсія становить – 8400 гривень. За словами співака, приблизно такі самі суми й в інших артистів старшого покоління.

На що вистачає пенсії Павлу Зіброву?

Павло Зібров зізнавався, що народився у селі, тому від своїх звичок не відмовляється. У нього є великий сад з фруктовими деревами, ставок з рибами, невеликий город, тому для життя йому багато не треба. Свою пенсію він витрачає на те, щоб заправити авто.

Ось на бензин – мені потрібно. На бензин мені вистачає пенсії. Пенсію мені вже підняли: 8400 грн. Два рази бак заправити, дизель,

– розповідав співак.

Павло Зібров у своєму саду: відео

Що ще приносить дохід Павлу Зіброву?

68-річний Павло Зібров не раз казав, що не збирається покидати роботу, тим паче у період війни. Тому він виступає з концертами, більшість з яких є благодійними.

Концерти благодійні, але іноді й касові. Зрозуміло, що ми не можемо дозволити собі квитки по 1500 – 2000 гривень. Робимо доступні. Прекрасно розуміємо, що зараз немає стільки грошей у людей, щоб заплатити. Тільки щоб прийшли, це найголовніше. Щоб стільчики не були порожніми,

– зазначав артист.

Співак також є викладачем у Київському національному університеті культури й мистецтв. Близько трьох років він є очільником кафедри.