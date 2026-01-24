Народний артист та учасник бойових дій: яка пенсія у Павла Зіброва та на що її вистачає
- Павло Зібров, народний артист та учасник бойових дій, отримує пенсію в розмірі 8400 гривень, яку витрачає на бензин для авто.
- Окрім пенсії, Зібров виступає на благодійних концертах та працює викладачем у Київському національному університеті культури й мистецтв.
68-річний український співак Павло Зібров полюбив музику з самого дитинства, тому має величезний стаж роботи. Та попри це, пенсія легендарного музиканта не перевищує й десяти тисяч гривень. На це не вплинув навіть статус народного артиста.
Зірка української естради відкрито говорить про розмір своєї пенсії та не приховує реальних сум. Тому у матеріалі 24 Каналу читайте про те, скільки отримує Павло Зібров, як змінювалась його пенсія та на що вистачає такої суми коштів.
Якою спершу була пенсія Павла Зіброва?
Ще у 2020 році Павло Зібров розповів, що з самого початку його пенсія становила всього 2200 гривень. Потім ця сума збільшилась на 600 гривень, а ще пізніше – майже подвоїлась.
Минулого року артист зізнався, що сподівався отримувати значно більшу пенсію. Адже припускав, що грамоти, заслуги та звання значно вплинуть на кінцеву суму. До того ж Павло Зібров є учасником бойових дій – він побував у гарячих точках в Афганістані на початку 80-х.
Та насправді, як пояснив музикант, пенсію нараховують за внески у пенсійний фонд.
Це не грає ролі, ти народний артист чи не народний, пенсія за вислугою років робиться, які ти внески вносив у пенсійний фонд, ось і все. Є надбавка для пенсії, здається, там 20%,
– сказав Павло Зібров.
Павло Зібров отримав орден Івана Мазепи / Фото з інстаграму Павла Зіброва
Яку пенсію Зібров отримує зараз?
На початку 2024 пенсія Павла Зіброва становила 7500. Уже у червні 2024, в розмові з Анжелікою Рудницькою, співак зізнався, що йому підвищили пенсію майже на тисячу гривень. І хоч ця сума не здається артистові гідною, він визнає, що у порівнянні з іншими, – ще "багата людина".
"У нас пенсії такі убогі. Ми по закордонах поїздили, і дивишся, як у них на лайнер, на круїзи йдуть пенсіонери... Я ж теж типу пенсіонер. Ну типу. У мене є вже навіть книжечка, що я пенсіонер. Починали з дуже смішної суми. Зараз уже підняли. Починалося з 2500, потім чотири із чимось. Зараз – 8300", – поділився Павло Зібров.
В одному з останніх інтерв'ю Павло Зібров сказав, що зараз його пенсія становить – 8400 гривень. За словами співака, приблизно такі самі суми й в інших артистів старшого покоління.
На що вистачає пенсії Павлу Зіброву?
Павло Зібров зізнавався, що народився у селі, тому від своїх звичок не відмовляється. У нього є великий сад з фруктовими деревами, ставок з рибами, невеликий город, тому для життя йому багато не треба. Свою пенсію він витрачає на те, щоб заправити авто.
Ось на бензин – мені потрібно. На бензин мені вистачає пенсії. Пенсію мені вже підняли: 8400 грн. Два рази бак заправити, дизель,
– розповідав співак.
Павло Зібров у своєму саду: відео
Що ще приносить дохід Павлу Зіброву?
68-річний Павло Зібров не раз казав, що не збирається покидати роботу, тим паче у період війни. Тому він виступає з концертами, більшість з яких є благодійними.
Концерти благодійні, але іноді й касові. Зрозуміло, що ми не можемо дозволити собі квитки по 1500 – 2000 гривень. Робимо доступні. Прекрасно розуміємо, що зараз немає стільки грошей у людей, щоб заплатити. Тільки щоб прийшли, це найголовніше. Щоб стільчики не були порожніми,
– зазначав артист.
Співак також є викладачем у Київському національному університеті культури й мистецтв. Близько трьох років він є очільником кафедри.