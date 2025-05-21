Все було дуже дивно, – переможець Євробачення-2025 сумнівається у прозорості голосування
- Переможець Євробачення-2025, австрійський співак JJ, висловив сумніви щодо прозорості голосування та участі Ізраїлю, який посів друге місце.
- Критика участі Ізраїлю також прозвучала з боку інших країн, зокрема, Іспанії та Хорватії, які ставлять під сумнів участь країн, що беруть участь у збройних конфліктах.
Хоча 69-й пісенний конкурс Євробачення вже завершився, суперечки довкола його результатів не вщухають. Переможець цього року, австрійський співак JJ, виступив з гострою заявою щодо участі Ізраїлю, який посів друге місце.
Крім того, він поставив під сумнів прозорість глядацького голосування. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання El País.
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Ця позиція JJ пролунала на тлі інших дискусій серед європейських країн. Зокрема, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що участь Ізраїлю в Євробаченні є прикладом подвійних стандартів, оскільки Росію виключили з конкурсу у 2022 році через війну в Україні. Іспанський мовник RTE вже оголосив про намір звернутися до Європейської мовної спілки з вимогою аудиту телеголосування.
Критика також прозвучала з боку представника Хорватії Марка Бошняка. Він назвав участь Ізраїлю неприйнятною й звинуватив країну в геноциді. Крім того, він висловився про участь України, наголосивши, що країни, які беруть участь у збройних конфліктах, ускладнюють атмосферу на конкурсі, відтак Євробачення стає дуже політизованим.
Нагадаємо, Ізраїль на Євробаченні-2025 отримав 60 балів від журі та 297 – від глядачів, посівши друге місце на пісенному конкурсі, тоді як Україна зайняла 9 місце.
Напередодні наша редакція також писала про те, що Австрія зіткнулась з проблемами щодо фінансування Євробачення-2026.