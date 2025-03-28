Переможниця "Холостяка-12" Катерина Лозовицька вперше розкрила причину розриву з нареченим

Переможниця "Холостяка-12" Катерина Лозовицька нещодавно розповіла, що розійшлася з хлопцем Володимиром після двох років стосунків. Тепер же вона розкрила причину їхнього розриву.

Про це блогерка розповіла у новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Не пропустіть "Три роки розлуки": відомий співак розчулив мережу зустріччю з бабусею, яка виїхала з окупації

З'ясувалося, що Володимир освідчився Катерині, проте через декілька тижнів вона скасувала заручини. В інтерв'ю дівчина зізналася, що не відчула справжнього кохання. Вона зазначила, що полюбила більше головою, ніж серцем. За словами Катерини, стосунки були здоровими, але їй бракувало "хімії" з чоловіком.

Я розуміла, що або я будую з цією людиною сім'ю, або я йду. Я не відмовила під час пропозиції, але потім я зрозуміла, що не готова,

– розповіла Лозовицька.

Вона додала, що Володимир був шокований таким рішенням дівчини. "Йому було боляче. Він не очікував", – зазначила Катерина.

Дівчина подякувала Володимиру за чудові спільні миті та наголосила, що наразі не готова до нових стосунків, бо їй потрібен час, аби оговтатися від розставання.

Інтерв'ю з Катериною Лозовицької: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Катерини Лозовицької з колишнім нареченим