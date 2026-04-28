Скоро буде +1, – переможниця "Холостяка" показала ніжне відео з чоловіком перед пологами

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь заінтригувала підписників новиною про початок пологів.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі й до того ж показала миле відео з чоловіком.

Інна поділилася роликом, де разом із коханим вони лежать у ліжку – Іван з любов'ю цілує її живіт і обіймає, тримаючи в руках маленький комбінезон для немовляти. Блогерка залишила зворушливий підпис.

Якщо ви це бачите – ми вже їдемо за нашим щастям. Зовсім скоро в цих обіймах буде +1,

– написала Бєлєнь.

Що відомо про вагітність Інни Бєлєнь?

Про те, що чекає на первістка, блогерка повідомила під час постшоу 14 сезону "Холостяка", куди прийшла разом із коханим Іваном Яловенком.

Згодом пара влаштувала гендер-паті й дізналася, що у них буде донька. Інна ділилася, що налаштовувалася на природні пологи та готувалася до них заздалегідь.

Водночас, за її словами, лікарі зафіксували подвійне обвиття пуповиною у малюка, тож не виключали госпіталізацію та можливу стимуляцію, якщо пологи не почнуться самостійно.