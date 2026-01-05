Відкладала вагітність через мрію: переможниця "Холостяка-13" поділилась зізнанням
- Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь відкладала вагітність через мамопластику, але зараз готується до народження дитини з нареченим Іваном.
- Інна та Іван знайомі з дитинства.
Переможниця шоу "Холостяк-13" з Олександром Тереном все ж знайшла своє кохання. Інна Бєлєнь будує сім'ю з коханим і нареченим Іваном. Пара готується до народження дитини.
Інна Бєлєнь поділилась з шанувальниками подробицями своєї історії. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторіз переможниці "Холостяка".
Блогерка зізналася, що певний час тому мала сумніви: зробити пластичну операцію чи спершу стати мамою. Їй нав'язували думку про те, що насамперед потрібно народити дитину.
На проєкті "Холостяк" я зрозуміла як ніколи: "Треба робити, що для тебе важливо і нікого не слухати". Тому операцію я призначила ще в лютому чи в березні,
– поділилась Інна Бєлєнь.
Інна Бєлєнь про вагітність / Фото з інстаграм-сторіз
Через мамопластику блогерці не можна було вагітніти рік. Та з часом вона вже почала мріяти про народження первістка.
"Настає 20 липня, день народження моєї сестри. Мене посадили поруч з вагітною подругою, яка чекає хлопчика. І тут я починаю візуалізувати, що теж хочу бути вагітною. І буду рада тому моменту, коли це настане", – розповіла блогерка.
І вже через місяць Інна дізналась, що стане мамою. Зараз вона готується до народження дитини.
Інна Бєлєнь стане мамою: відео
Що відомо про стосунки Інни та її нареченого?
Інна та її наречений Іван насправді були знайомі ще з самого дитинства – вони навчалися в одній школі. Однак з часом їхні шляхи розійшлись.
Після проєкту "Холостяк" Інна випадково зв'язалась з Іваном, їхнє спілкування відновилося. Згодом у пари зав'язалися стосунки.
Нещодавно стало відомо, що закохані заручилися. Вони планують зіграти весілля влітку. А на постшоу "Холостяка-14" пара зізналась, що чекає первістка.