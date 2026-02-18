Періс Гілтон та її чоловік оновили обітниці після 5 років шлюбу

Періс Гілтон та її чоловік Картер Рим оновили обітниці. Чоловік знову освідчився коханій у День святого Валентина.

Про це Гілтон повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Акторка знову сказала чоловіку "так".

Теж цікаво Найскладніше запитання, – Трамп зізнався, що подарував Меланії на День святого Валентина

Картер Рим влаштував незабутній сюрприз Періс Гілтон у День святого Валентина. Після п'яти років шлюбу бізнесмен освідчився коханій на островах Теркс і Кайкос під час заходу сонця.

Церемонія відбулась за кілька днів до дня народження Гілтон. 17 лютого їй виповнилося 45 років. Періс і Картера у важливий день підтримали двоє їхніх дітей: 3-річний син Фенікс і 2-річна дочка Лондон.

Оновлення наших шлюбних обітниць – це не просто святкування п'яти прекрасних років, а показ нашим малюкам, що кохання зростає, поглиблюється та обирає одне одного знову і знову,

– поділилась Періс Гілтон.

У коментарі журналу People акторка зізналась, що друге освідчення було чарівніше, ніж перше. Гілтон зазначила, що присутність дітей зробила момент емоційним та особливим.

Картер Рим влаштував романтичний вечір для дружини. Пляж прикрашали білі квіткові композицію та свічки, а також великий надпис "Ти вийдеш за мене заміж знову?", який світився.

Періс одягла білу сукню з довгими рукавами у грецькому стилі, а свій образ доповнила капелюхом і туфлями на підборах. Картер обрав білий костюм та чорні лофери.

Ми разом створили цю прекрасну маленьку сім'ю, і, перебуваючи на пляжі, оточена такою любов'ю, я просто відчувала неймовірну вдячність. Картер – мій найкращий друг, мій партнер, моя вічність. Кожен рік з ним стає все солодшим, і цей момент був справжньою казкою,

– розповіла Гілтон.

Після повторного освідчення подружжя провело деякий час з дітьми, а потім до них приєдналися родина і друзі. Святкування завершилось рожевим феєрверком.

Що відомо про стосунки Періс Гілтон і Картера Рима?