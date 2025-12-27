Не стало Пета Фінна: актор серіалу "Друзі" тривалий час боровся з онкологією

Помер Пет Фінн, відомий за роллю Білла Норвуда в серіалі "Буває й гірше". Також він знімався в серіалі "Друзі".

Американський актор пішов з життя 22 грудня у віці 60 років. Про це повідомила його родина у спеціальній заяві. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Фінна.

Актор помер у своєму домі в Лос-Анджелесі, оточений дружиною, трьома дітьми та домашніми улюбленцями.

У 2022 році в Пета діагностували рак. Після короткої ремісії хвороба повернулася, і лікування більше не давало результатів.

Пет ніколи не зустрічав незнайомців – тільки друзів, яких він ще не знав,

– написала його родина.

Близькі актора попросили поважати їхню приватність у цей важкий час і закликали шанувати пам'ять Пета Фінна добрими вчинками.

Що відомо про Пета Фінна?

Майбутній актор народився 31 липня 1965 року та виріс у Вілметті, штат Іллінойс. Він закінчив Університет Маркетт, де познайомився зі своєю коханою Донною Кроулі.

Пет розпочав професійну діяльність у театрі імпровізації Second City у Чикаго. Згодом переїхав до Лос-Анджелеса, де прожив понад 30 років і став засновником відомої імпров-трупи iO West Beer Shark Mice.

Найбільшу популярність Фінну принесла роль Білла Норвуда в ситкомі ABC "Буває й гірше" (The Middle), в якому він знімався з 2010 до 2018 року. Також глядачі запам'ятали його за ролями в культових серіалах "Друзі" (доктор Роджер) та "Сайнфелд" (Джо Мейо).

До того ж актор знімався у популярних телепроєктах "Марвін Марвін", "Шоу 70-х", "Король Квінса" та інших.