Відомий актор поповнив лави ЗСУ і показався у військовій формі

Український актор Петро Крилов поповнив лави Збройних Сил України. Проте наразі не розкрив, де проходить службу.

Крилов поділився новиною у своєму інстаграмі. Він опублікував фото у військовій формі.

Петро Крилов розповів, що все життя вважав, що "до питань життя і смерті варто відноситись послідовно". Так, наприкінці листопада актор почав готуватися до вступу у Збройні Сили України.

Спокійно, вдумливо, без паніки та істерик. Обрав напрямок, обрав підрозділ. Етап анкетування, декілька онлайн співбесід і нарешті офлайн зустріч. Не без своїх історій, але це вже лірика. Наразі я військовослужбовець. З чим себе і вітаю,

– написав Крилов.

Петро Крилов долучився до війська / Фото з інстаграму актора

У Дикому театрі, де працює Петро, зазначили, що пишаються його рішенням стати на захист України. Там розповіли, що Крилов виконував роль Майстра у виставі "Метод 46", проте 31 січня вона відбудеться за участі Олекси Гладушевського. Після цього буде невелика пауза у прокаті, щоб театр увів нового актора.

Олекса Гладушевський / Фото з інстаграму Дикого театру

