Известный актер пополнил ряды ВСУ и показался в военной форме
- Украинский актер Петр Крылов вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.
- В Диком театре, где Крылов работает, сообщили, что его роль в спектакле "Метод 46" 31 января будет исполнять Олекса Гладушевский, и театр сделает паузу для введения нового актера.
Украинский актер Петр Крылов пополнил ряды Вооруженных Сил Украины. Однако пока не раскрыл, где проходит службу.
Крылов поделился новостью в своем инстаграме. Он опубликовал фото в военной форме.
Петр Крылов рассказал, что всю жизнь считал, что "к вопросам жизни и смерти стоит относиться последовательно". Так, в конце ноября актер начал готовиться к вступлению в Вооруженные Силы Украины.
Спокойно, вдумчиво, без паники и истерик. Выбрал направление, выбрал подразделение. Этап анкетирования, несколько онлайн собеседований и наконец офлайн встреча. Не без своих историй, но это уже лирика. Сейчас я военнослужащий. С чем себя и поздравляю,
– написал Крылов.
В Диком театре, где работает Петр, отметили, что гордятся его решением стать на защиту Украины. Там рассказали, что Крылов исполнял роль Мастера в спектакле "Метод 46", однако 31 января он состоится с участием Олексы Гладушевского. После этого будет небольшая пауза в прокате, чтобы театр ввел нового актера.
Кто из известных людей недавно решил мобилизоваться?
Напомним, на днях украинский писатель Андрей Любка сообщил, что присоединяется к ВСУ.
Соответствующее решение он принял еще в октябре. Любка выбрал подразделение, закончил важные дела и рабочие проекты и отправился проходить БОВП (базовая общевойсковая подготовка).
Писатель отметил, что волонтерская работа, культурная дипломатия за рубежом и общественная активность в Украине были важными, но пришло время быть полезным и в армии.