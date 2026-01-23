Після скандальної заяви сина: пісня Вікторії Бекхем посіла 1 місце у британському чарті iTunes

Останніми днями в мережі активно обговорюють сімейну драму Бекхемів. Річ у тім, що старший син Вікторії та Девіда, Бруклін, уперше розповів про конфлікт із батьками.

На фоні скандалу сингл Вікторії Бекхем Not Such An Innocent Girl, який вийшов у 2001 році, посів перше місце в британському чарті iTunes. Про це повідомляє журнал Hola.

Відновлення інтересу до творчості Вікторії Бекхем прийшло після того, як Бруклін звинуватив батьків у контролі, емоційному тиску та спробі зірвати весілля з Ніколою Пельц.

Після резонансної заяви сина Бекхемів шанувальники запустили у соціальних мережах кампанію на підтримку дизайнерки, щоб допомогти їй досягти такого рівня в чартах, якого вона ніколи не мала.

Те, що Вікторія – єдина Spice Girl без сольного хіта номер один, – це національна трагедія, яку ми нарешті виправляємо,

– йшлося в одному з дописів в інстаграмі, який швидко набрав популярності.

Зазначимо, що Not Such An Innocent Girl – дебютна сольна пісня Вікторії Бекхем, прем'єра якої відбулась 17 вересня 2001. Це головний сингл із однойменного альбому співачки.

Вікторія Бекхем – Not Such An Innocent Girl: дивіться відео онлайн

