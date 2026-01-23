Після скандальної заяви сина: пісня Вікторії Бекхем посіла 1 місце у британському чарті iTunes
- Бруклін Бекхем звинуватив батьків у контролі та емоційному тиску, що викликало резонанс у медіа.
- Пісня Вікторії Бекхем Not Such An Innocent Girl зайняла перше місце в британському чарті iTunes на фоні цих подій.
Останніми днями в мережі активно обговорюють сімейну драму Бекхемів. Річ у тім, що старший син Вікторії та Девіда, Бруклін, уперше розповів про конфлікт із батьками.
На фоні скандалу сингл Вікторії Бекхем Not Such An Innocent Girl, який вийшов у 2001 році, посів перше місце в британському чарті iTunes. Про це повідомляє журнал Hola.
Відновлення інтересу до творчості Вікторії Бекхем прийшло після того, як Бруклін звинуватив батьків у контролі, емоційному тиску та спробі зірвати весілля з Ніколою Пельц.
Після резонансної заяви сина Бекхемів шанувальники запустили у соціальних мережах кампанію на підтримку дизайнерки, щоб допомогти їй досягти такого рівня в чартах, якого вона ніколи не мала.
Те, що Вікторія – єдина Spice Girl без сольного хіта номер один, – це національна трагедія, яку ми нарешті виправляємо,
– йшлося в одному з дописів в інстаграмі, який швидко набрав популярності.
Зазначимо, що Not Such An Innocent Girl – дебютна сольна пісня Вікторії Бекхем, прем'єра якої відбулась 17 вересня 2001. Це головний сингл із однойменного альбому співачки.
Конфлікт у родині Бекхемів: головне
Нагадаємо, що чутки про конфлікт у родині з'явилися після весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельц 9 квітня 2022 року.
Про напружені стосунки Брукліна з батьками знову заговорили навесні 2025 року. Річ у тім, що хлопець та його дружина пропустили день народження Девіда Бекхема – у травні йому виповнилося 50.
Днями первісток Девіда та Вікторія опублікував офіційну заяву, в якій нарешті підтвердив конфлікт із батьками. Він заявив, що не хоче миритися з родиною і захищатиме себе.
Бруклін стверджує, що батьки роками намагалися зруйнувати його стосунки з Ніколою, "атакували" його як публічно, так і приватно, а також контролювали.
Старший син Бекхемів розповів, що батьки намагалися зірвати його весілля. Бруклін поділився, що Вікторія "скасувала пошиття сукні Ніколи в останню хвилину", тому довелося терміново шукати нову. Крім того, за його словами, матір зіпсувала його перший танець із коханою, бо хотіла потанцювати з сином.
"Я виріс з непереборною тривогою. Вперше в житті, відколи я покинув свою сім'ю, ця тривога зникла. Я прокидаюся щоранку вдячним за життя, яке я обрав, і знайшов спокій і полегшення". – зізнався Бруклін.
Наразі Вікторія і Девід Бекхеми не коментували заяву сина.