Померла одна з учасниць гурту "Лісапетний батальйон"
- Померла Олександра Монастриська, учасниця гурту "Лісапетний батальйон", яка виступала з колективом від початку його створення.
- "Лісапетний батальйон" здобув популярність у 2013 році, перемігши в шоу "Україна має талант".
Пішла з життя одна з учасниць українського гурту "Лісапетний батальйон" Олександра Монастриська. Вона виступала з колективом від початку його створення.
Сумну звістку повідомила засновниця "Лісапетного батальйону" Наталія Фаліон. Пише 24 Канал з посиланням на її фейсбук-сторінку.
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Так, про смерть Олександри Монастриської стало відомо ввечері 19 січня.
"Лісапетний батальйон" сьогодні в печалі. Відійшла у вічність наша подруга – Манастирська Олександра. Багато років вона була з нами на сцені, вона була однією з найперших співачок гурту "Бабине літо". Нехай спочиває з Богом і залишається в нашій пам'яті навіки,
– написала у фейсбуці Наталія Фаліон.
Що відомо про "Лісапетний батальйон"
- Це музичний колектив, створений Наталею Фаліон через об'єднання двох гуртів: естрадно-фольклорного "Забава" зі Скали-Подільської на Тернопільщині та аматорського театру "Бабине літо" з села П'ятничани.
- Всеукраїнську популярність "Лісапетний батальйон" здобув у травні 2013 року, коли став переможцем п'ятого сезону шоу "Україна має талант".
"Лісапетний батальйон" у фіналі шоу "Україна має талант": дивіться відео онлайн
- Від початку існування гурту його обличчям були дві артистки – керівниця Наталя Фаліон та Оксана Косіньська, відома під сценічним псевдонімом Ганька. Саме їй були присвячені тексти багатьох пісень колективу, проте у 2015 році Оксана Косіньська пішла з життя.