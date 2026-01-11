Померла видатна українська співачка Тамара Калустян

Сьогодні, 11 січня, померла видатна українська камерна співачка, солістка Національної філармонії України Тамара Калустян. Їй було 100 років.

Про це повідомили у фейсбуці Національної філармонії України, передає 24 Канал.

Її голос лунав на провідних сценах світу та в залі Національної філармонії України. У її виконанні – Бах і Малер, Лятошинський і Сильвестров: з глибиною, бездоганною музичною культурою та інтелектуальною витонченістю. У 1970 – 1980-х роках як солістка Київської філармонії вона здійснила низку камерних і симфонічних програм. Вірна музиці й свободі, вона залишила по собі приклад гідності та справжньої краси,

– йдеться у дописі.

Що відомо про Тамару Калустян?