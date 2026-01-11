Померла видатна українська співачка Тамара Калустян
- Померла українська камерна співачка та солістка Національної філармонії України Тамара Калустян у віці 100 років.
- Вона виконувала твори Баха, Малера, Лятошинського та Сильвестрова на провідних сценах світу.
Сьогодні, 11 січня, померла видатна українська камерна співачка, солістка Національної філармонії України Тамара Калустян. Їй було 100 років.
Про це повідомили у фейсбуці Національної філармонії України, передає 24 Канал.
Її голос лунав на провідних сценах світу та в залі Національної філармонії України. У її виконанні – Бах і Малер, Лятошинський і Сильвестров: з глибиною, бездоганною музичною культурою та інтелектуальною витонченістю. У 1970 – 1980-х роках як солістка Київської філармонії вона здійснила низку камерних і симфонічних програм. Вірна музиці й свободі, вона залишила по собі приклад гідності та справжньої краси,
– йдеться у дописі.
Що відомо про Тамару Калустян?
Тамара Калустян народилася 1 жовтня 1925 року у Києві. Її дідусь – видатний український математик Граве Дмитро Олександрович.
Співачка закінчила Київський університет і Київську консерваторію. З 1959 до 1972 року була солісткою Укрконцерту, а протягом 1972 – 1988 років – солісткою Київської філармонії.
Калустян співпрацювала з українськими митцями, виконувала багато сучасних українських вокальних творів.
Була керівницею вокально-оперної студії Київського будинку вчених НАНУ. У неї вчилися солісти Київської оперети, Національної опери та дитячого музичного театру, естрадні співаки, студенти консерваторії.