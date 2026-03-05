Російська мова і скандальні інтерв'ю: де зараз і як живуть Потап і Настя Каменських

Артисти Потап та Настя Каменських багато років були важливою частиною українського шоубізнесу. Їхній дует свого часу підкорював сцени, а пісні ставали суперпопулярними. Та після початку повномасштабного вторгнення все кардинально змінилося.

Олексій Потапенко та Настя Каменських практично зникли з українського інфопростору. Тому в мережі регулярно з'являються запитання про те, де вони й чим займаються зараз. Читайте про це у матеріалі 24 Каналу.

Де зараз Потап?

Потап розпочав свою кар'єру як учасник гурту NewZCool, а також у складі групи "ВУЗВ". У 2006 році репер створив дует з Настею Каменських. "Потап і Настя" здобули популярність і в Україні, і в Росії, де також не нехтували виступами й нагородами.

Також Потапенко створив гурт Mozgi, а разом з Іриною Горовою заснував однойменний лейбл, що займався продюсуванням артистів.

Повномасштабну війну Потап і Настя зустріли за кордоном – там вони певний час і залишалися. На початку російського вторгнення пара "включилась" у допомогу: долучалась до зборів, давала безліч інтерв'ю західним ЗМІ, розповідала правду про війну. Однак пара вкрай рідко приїжджала до України, тому отримувала критику.



Потап і Настя / Фото з інстаграму пари

Потапу "діставалось" не тільки через проживання за кордоном. Але й вечірки з росіянами, скандальний трек "Волонтер", "заочний" запис до тероборони, інтерв'ю росіянину Юрію Дудю.

Потап і надалі проживає за кордоном, але в одному місці не затримується. Він відкрив офіси в Барселоні, Дубаї, Маямі. Інколи буває на Кіпрі, Таїланді й інших містах.

Коли настала війна, була розмова з самим собою, що я робитиму далі. Вирішив, що те ж саме, тільки в міжнародній фазі. Тому будую MOZGI International – майбутнього міжнародного медіахолдингу,

– розповів Потап.

Продюсер сплачує податки у кожній країні, де відкрита його компанія. Також Потап розвиває проєкт Slavic Balagan, у рамках якого скоро вийде український альбом.

Де зараз Настя Каменських?

До початку повномасштабного вторгнення Настя Каменських працювала не тільки на український ринок, але й іспаномовний. Зараз вона продовжує розвивати сольну кар'єру як NK. Співачка знімає нові кліпи, виступає з концертами.

У 2025 році артистка теж потерпала від хвилі хейту. Улітку вона виступила з концертами у США та виконувала свої хіти російською мовою. Хоч у 2022 році обіцяла більше ніколи цього не робити.

Через мовний скандал ювелірний бренд "Золотий Вік" розірвав контракт з Настею Каменських. Артистка подякувала бренду за співпрацю й нагадала про її постійну допомогу Україні.

Щоправда, на цьому критика не зупинилась. Каменських почала вести соціальні мережі англійською та іспанською мовами, інколи дублюючи текст ще й російською.

Співачка каже, що мріє бути міжнародною артисткою. Але разом з цим, важливо розуміти, що вона віддаляється від України. Адже мова країни-агресора сьогодні змушує замислитись про позицію Насті щодо війни та російської аудиторії.

NK відкриває нову сторінку свого життя. Без гучних обіцянок, просто з відкритим серцем, для всіх тих, хто захоче йти далі разом зі мною,

– казала Каменських.

Ймовірно, артистка проживає разом з Потапом. І хоч у мережі безліч чуток про їхнє розлучення, пара неодноразово їх спростовувала. Зараз Потап і Настя рідко показуються разом, адже просто втомилися від постійних пліток навколо їхнього подружжя.