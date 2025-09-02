Потап розкрив, як часто буває в Україні після лютого 2022 року
- Потап під час війни був в Україні понад 14 разів, пояснивши рідкісні візити складністю подорожей та бюрократією.
- Виїзди артиста з України узгоджені з державними інстанціями та вимагають спеціального дозволу.
Під час повномасштабної війни Росії проти України Потап переважно перебуває за кордоном. За його словами, всі виїзди легальні, тож він завжди має можливість повертатися додому.
У новому інтерв'ю Олексій розповів, скільки разів приїжджав на Батьківщину з 24 лютого 2022 року. Крім того, пояснив, чому не залишається зараз в Україні. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Вершиленко & Ko.
Так, за словами продюсера, за три роки він був в Україні понад 14 разів. Потап пояснив, що зараз рідше приїжджає, бо добиратися складно і фізично, і через бюрократію.
Я завжди подорожував, завжди заробляв гроші поза межами України… Я давно працюю за кордоном, у мене вже система інтересів та бізнесів розвинена в Америці, і в Європі, і в Арабських Еміратах. Для мене режим не змінився. Я просто менше буваю в Україні,
– пояснив продюсер.
Інтерв'ю з Потапом: дивіться відео онлайн
Як Потап виїжджає з України?
Артист раніше зазначав, що виїзди можливі лише після отримання спеціального дозволу. У його випадку поїздки повністю узгоджені з державними інстанціями. Водночас кожного разу Олексію потрібно повертатися у чітко визначені дати.