Створив сім'ю і став сольним співаком: як за роки кар'єри змінився Позитив

Багато років Позитив (Олексій Завгородній) був учасником багатьох українських гуртів, однак найбільша популярність до нього прийшла у дуеті з Надею Дорофєєвою – "Время и Стекло". Цікавий факт – сьогодні, 19 травня, співак відзначає 37-й день народження.

З цієї нагоди 24 Канал пропонує дізнатись деякі факти з життя музиканта і відслідкувати, як за ці роки змінився Олексій Завгородній.

Почнемо з того, що Олексій народився у творчій родині. Батько – директор театру, мама – балерина, а дідусь керував українським хором імені Григорія Верьовки. Тому ні для кого не стане новиною, що саме це повпливало на майбутнє Завгороднього.

Олексій Завгородній у дитинстві / Фото з особистого архіву співака

Коли хлопцю виповнилось 11 років, то вже тоді він почав співпрацювати з Потапом. У 2004 році Завгородній став частиною колективу New'z'cool. Одним із найпопулярніших треків став "Шьольня", який записали спеціально до однойменного фільму.

У 2010 році співак об'єднався з Надею Дорофєєвою у гурт "Время и Стекло".

За роки існування дуету в обох учасників змінювались стилі. Найбільше це впливало на зачіски і стиль одягу. Через 10 років існування Надя й Олексій оголосили про розпад. Кожен із артистів пішов власною дорогою.

Позитив також був частиною проєкту Moзgi (раніше – Mozgi), а потім розпочав сольний проєкт під ім'ям POSITIFF. У його репертуарі з'явилось декілька успішних пісень, а сам образ перейшов до більш ліричного, але витонченого.

Як змінився стиль Позитива / Фото з соцмереж

Хто слідкує за діяльністю артиста, то знає, що він навіть спробував себе у кіно. Олексій знімався у "Скаженому весіллі" та у мюзиклі "Жив пес Сірко".

Також чоловік з'являвся і в дуже популярних проєктах країни: "Голос. Діти", "Танці із зірками", "Орел і Решка".

Особисте життя

Анна Андрійчук стала першою дружиною Позитива. У дівчину Олексій закохався ще у підлітковому віці. Врешті у 2013 році пара відгуляла весілля.

Весілля Позитива та Анни / Фото з інстаграму Анни

Та у 2021 році подружжя оголосило про розлучення. Крім того, до цієї заяви пара вже не жила разом декілька років.

Згодом стало відомо, що співак у стосунках із танцівницею Юлією Сахневич. Як відомо, пара закохані вже у шлюбі. У грудні 2024 року подружжя вперше стало батьками.

Батьківство Олексію дуже личить. На фото та відео чітко видно як музикант ніжно ставиться до доньки та дружини. Позитив уже не той бунтівний юнак, а дорослий чоловік, який наважився на серйозні кроки у своєму житті.

Як змінився Олексій Завгородній / Фото з соцмереж

Варто нагадати, що наприкінці 2025 року Дорофєєва та Позитив випустили новий спільний трек "Смак-печаль".

У свій день народження артист опублікував символічний допис, де подякував всесвіту за життя. Свою маленьку донечку він називає найкращим подарунком. Позитив закликав людей подзвонити мамі, а також задонатити на Збройні Сили.