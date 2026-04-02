Принца Гаррі "викрили" на кокетливому листуванні з журналісткою

У Високому суді Лондона оприлюднили деталі особистого листування принца Гаррі з журналісткою Mail on Sunday Шарлоттою Ґріффітс.

Повідомлення, що містять як дружні, так і подекуди пікантні нотки, стали частиною судового розгляду справи герцога Сассекського проти компанії-видавця Associated Newspapers Limited, яка видає The Daily Mail та Mail on Sunday. Листування опублікувало видання The Telegraph.

Вас також може зацікавити Після кількох місяців розслідування: справа проти Мандзюк за "розпалювання ворожнечі" закрита

Переписка тривала з 2011 до 2012 року. Герцог жартував про вечірки й обійми, називав журналістку "цукеркою" і підписував повідомлення словом mwah. Як пояснює Cambridge Dictionary, mwah використовується, щоб передати звук поцілунку, особливо коли люди цілуються в щоку або поруч із нею.

Для довідки! Принц Гаррі в той період був неодружений. Він побрався з американською акторкою Меган Маркл 19 травня 2018 року.

Раніше принц стверджував, що зустрічав Ґріффітс лише один раз і більше не підтримував контакт. Проте листування свідчить, що їхні стосунки були набагато ближчими, ніж він заявляв раніше.

Судовий процес, у межах якого розглядали це листування, тривав 11 тижнів і завершився підготовкою письмових аргументів обох сторін.

Чому проти видавця Daily Mail відкрили позов?