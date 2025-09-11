Принц Гаррі провів декілька днів у Великій Британії, де, зокрема, зміг вперше за майже два роки зустрітися зі своїм батьком Чарльз III.

ЗМІ розсекретили, яку заяву зробив герцог Сассекський перед своїм від'їздом до США. Повідомляє Show 24 з посиланням на HELLO! Magazine.

Вранці 11 вересня Гаррі взяв участь у церемонії The Diana Award у Лондоні.

Для довідки! The Diana Award – це єдина благодійна організація, створена на честь принцеси Діани. Її підтримують обидва сини Діани – принци Вільям і Гаррі.

Там Гаррі спілкувався з молоддю, яка розповідала, як соціальна активність допомогла їм покращити психічне здоров'я і виголосив промову, де згадав свою маму, принцесу Діану.

Можливість діяти – не розкіш для молоді, а справжня життєва необхідність. Моя мама вірила в силу й здатність молодих людей змінювати світ на краще. The Diana Award продовжує її спадок, ставлячи молодь у центр усього, що вони роблять. Моє послання до всіх: не стійте осторонь, не мовчіть – змусьте їх почути вас, адже ви говорите від імені більшості,

– сказав принц Гаррі.

Що відомо про візит принца Гаррі до Великої Британії?