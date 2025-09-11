ЗМІ розсекретили заяву принца Гаррі, яку він зробив перед тим, як покинув Велику Британію
- Принц Гаррі провів 4 дні у Великій Британії.
- Перед своїм від'їздом до США він взяв участь у церемонії The Diana Award, де зробив заяву, у якій щемливо згадав маму, принцесу Діану.
Принц Гаррі провів декілька днів у Великій Британії, де, зокрема, зміг вперше за майже два роки зустрітися зі своїм батьком Чарльз III.
ЗМІ розсекретили, яку заяву зробив герцог Сассекський перед своїм від'їздом до США. Повідомляє Show 24 з посиланням на HELLO! Magazine.
Вранці 11 вересня Гаррі взяв участь у церемонії The Diana Award у Лондоні.
Для довідки! The Diana Award – це єдина благодійна організація, створена на честь принцеси Діани. Її підтримують обидва сини Діани – принци Вільям і Гаррі.
Там Гаррі спілкувався з молоддю, яка розповідала, як соціальна активність допомогла їм покращити психічне здоров'я і виголосив промову, де згадав свою маму, принцесу Діану.
Можливість діяти – не розкіш для молоді, а справжня життєва необхідність. Моя мама вірила в силу й здатність молодих людей змінювати світ на краще. The Diana Award продовжує її спадок, ставлячи молодь у центр усього, що вони роблять. Моє послання до всіх: не стійте осторонь, не мовчіть – змусьте їх почути вас, адже ви говорите від імені більшості,
– сказав принц Гаррі.
Що відомо про візит принца Гаррі до Великої Британії?
- Герцог Сассекський провів 4 дні на Батьківщині з 8 до 11 вересня. Під час візиту він побував у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, де похована королева Єлизавета II.
- Також Гаррі зустрівся з представниками своїх благодійних організацій. Зокрема, принц узяв участь у щорічній церемонії WellChild, патроном якої є з 2007 року.
- Ще однією важливою подією стала зустріч Гаррі із його батьком – королем Чарльзом III. Це було їхнє перше спілкування з лютого минулого року. За інформацією ЗМІ, приватна розмова у резиденції Кларенс-Хаус тривала близько 45 хвилин.