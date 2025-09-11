Принц Гарри провел несколько дней в Великобритании, где, в частности, смог впервые за почти два года встретиться со своим отцом Чарльз III.

СМИ рассекретили, какое заявление сделал принц Гарри перед своим отъездом в США. Сообщает Show 24 со ссылкой на HELLO! Magazine.

Утром 11 сентября Гарри принял участие в церемонии The Diana Award в Лондоне. Там Гарри общался с молодежью, которая рассказывала, как социальная активность помогла им улучшить свое психическое здоровье и произнес речь, где вспомнил свою маму, принцессу Диану.

Возможность действовать – не роскошь для молодежи, а настоящая жизненная необходимость. Моя мама верила в силу и способность молодых людей менять мир к лучшему. The Diana Award продолжает ее наследие, ставя молодежь в центр всего, что они делают. И сегодняшний день – яркий тому пример. Мое послание ко всем: не стойте в стороне, не молчите – заставьте их услышать вас, ведь вы говорите от имени большинства,

