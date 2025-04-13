Принц Гаррі вперше в Україні, скандал з "Левами на джипі": головні події тижня в шоубізі

Останній тиждень в українському шоубізнесі був насичений подіями. Син короля Великої Британії вперше приїхав до України, а дизайнерка Ельвіра Гасанова повідомила про вагітність. Галасу наробив і останній випуск "Левів на джипі".

Show 24 розповість про головні події, що сталися в шоубізнесі за цей квітневий тиждень. Якщо ви слідкуєте за життям українських і світових медійних осіб, не пропустіть останні новини.

До слова Меган Маркл показала, як вони з дітьми куштували паску, яку принц Гаррі привіз з України

Принц Гаррі вперше таємно приїхав до України

Принц Гаррі з неанонсованим візитом прибув до Львова – це його перша історична поїздка. Про це стало відомо вже тоді, коли він покинув країну.

Син Чарльза III завітав у Superhumans Centre, де спілкувався з пацієнтами, українськими ветеранами, командою центру, учасниками Ігор Нескорених. Він відвідав майстерню вишивальників, де залишив свій підпис на прапорі, побував в операційній та послухав оркестр ветеранів на протезах.

Принц Гаррі в Україні: відео

Принц Гаррі мав важливу зустріч з 10-річним Романом Олексівим, який пережив російський ракетний удар по Вінниці у 2022 році. Та обійнявся з парамедикинею Юлією Паєвською, яка раніше була в російському полоні.

Помер Олександр Чечун – зірка "Ліги сміху"

Учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун, який став на захист України після початку російського вторгнення у 2022, помер 9 квітня. Його дружина повідомила, що гуморист зазнав поранення під час виконання бойового завдання. Боротьба за його життя тривала майже рік. Прощання з Олександром відбулося 12 квітня.



Олександр Чечун / Фото з інстаграму його дружини

Ельвіра Гасанова вдруге стане мамою

Українська дизайнерка, засновниця брендів Gasanova та Damirli, повідомила про вагітність. Ельвіра Гасанова зізналась, що ця новина стала для неї несподіванкою. Та вона вже готується до поповнення, а донька Айлін придумує ім'я для малюка.

Сьогодні я вагітна. І так, здається, третя світова вже стукає у двері, але моє тіло знову вирішило дати життя. Я боюся. Я злюся. Але я також сміюся і плачу, коли думаю, як цей маленький всередині вже змінює мене. Бо якщо вже й іти крізь бурю – то з сенсом,

– поділилась Гасанова.



Ельвіра Гасанова / Фото з інстаграму Ельвіри Гасанової

Гучний скандал з учасниками "Левів на джипі"

Гумористи з "Левів на джипі" випустили новий епізод шоу "Ср*ч", де дві команди обговорюють певну тему й висловлюють думки "за" і "проти". У черговому "Ср*чі" одна з тем звучала так – "наполягати на сексі, якщо друга половинка немає бажання". Коміки Костянтин Трембовецький і Микола Зирянов були "за" та жартували про секс без бажання, що фактично є сексом без згоди.

У мережі коміків розкритикували. Гумористи згодом з'явилися у прямому ефірі, попросили вибачення, сказали, що засуджують насильство та повідомили про закриття формату "Ср*ч".

Шоу створене, щоб знецінити будь-який конфлікт. Наша першочергова задача як комедійного каналу – викликати позитивні емоції, і дуже погано, коли щось викликало негативні емоції. Вам приноситься вибачення від усього колективу, бо я вважаю, що це і мене стосується,

– сказав Андрій Лузан, який зараз у ЗСУ.

Ексклюзивне інтерв'ю з Мією Рамарі

Мія Рамарі (справжнє ім'я – Соломія Міщій) стрімко набирає популярності, адже її пісні стають хітами у тіктоці. "Між сірими днями" та "Нема любові" – найбільш вірусні пісні співачки.

Мені здається, що я пишу про життєві ситуації звичайних людей. Може, їм близько це до серця,

– так виконавиця відповіла на запитання, чому її треки подобаються слухачам.

Редакція Show 24 поговорила з Мією Рамарі про вплив батька, улюблених виконавців, підготовку до першого сольного концерту і роботу в караоке. Співачка розповіла про боротьбу з розладом харчової поведінки та пригадала шлях любові до себе.