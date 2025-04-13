Show 24 розповість про головні події, що сталися в шоубізнесі за цей квітневий тиждень. Якщо ви слідкуєте за життям українських і світових медійних осіб, не пропустіть останні новини.

До слова Меган Маркл показала, як вони з дітьми куштували паску, яку принц Гаррі привіз з України

Принц Гаррі з неанонсованим візитом прибув до Львова – це його перша історична поїздка. Про це стало відомо вже тоді, коли він покинув країну.

Син Чарльза III завітав у Superhumans Centre, де спілкувався з пацієнтами, українськими ветеранами, командою центру, учасниками Ігор Нескорених. Він відвідав майстерню вишивальників, де залишив свій підпис на прапорі, побував в операційній та послухав оркестр ветеранів на протезах.

Принц Гаррі в Україні: відео

Принц Гаррі мав важливу зустріч з 10-річним Романом Олексівим, який пережив російський ракетний удар по Вінниці у 2022 році. Та обійнявся з парамедикинею Юлією Паєвською, яка раніше була в російському полоні.

Учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун, який став на захист України після початку російського вторгнення у 2022, помер 9 квітня. Його дружина повідомила, що гуморист зазнав поранення під час виконання бойового завдання. Боротьба за його життя тривала майже рік. Прощання з Олександром відбулося 12 квітня.


Олександр Чечун / Фото з інстаграму його дружини

Українська дизайнерка, засновниця брендів Gasanova та Damirli, повідомила про вагітність. Ельвіра Гасанова зізналась, що ця новина стала для неї несподіванкою. Та вона вже готується до поповнення, а донька Айлін придумує ім'я для малюка.

Сьогодні я вагітна. І так, здається, третя світова вже стукає у двері, але моє тіло знову вирішило дати життя. Я боюся. Я злюся. Але я також сміюся і плачу, коли думаю, як цей маленький всередині вже змінює мене. Бо якщо вже й іти крізь бурю – то з сенсом,
– поділилась Гасанова.


Ельвіра Гасанова / Фото з інстаграму Ельвіри Гасанової

Гумористи з "Левів на джипі" випустили новий епізод шоу "Ср*ч", де дві команди обговорюють певну тему й висловлюють думки "за" і "проти". У черговому "Ср*чі" одна з тем звучала так – "наполягати на сексі, якщо друга половинка немає бажання". Коміки Костянтин Трембовецький і Микола Зирянов були "за" та жартували про секс без бажання, що фактично є сексом без згоди.

У мережі коміків розкритикували. Гумористи згодом з'явилися у прямому ефірі, попросили вибачення, сказали, що засуджують насильство та повідомили про закриття формату "Ср*ч".

Шоу створене, щоб знецінити будь-який конфлікт. Наша першочергова задача як комедійного каналу – викликати позитивні емоції, і дуже погано, коли щось викликало негативні емоції. Вам приноситься вибачення від усього колективу, бо я вважаю, що це і мене стосується,
– сказав Андрій Лузан, який зараз у ЗСУ.

Мія Рамарі (справжнє ім'я – Соломія Міщій) стрімко набирає популярності, адже її пісні стають хітами у тіктоці. "Між сірими днями" та "Нема любові" – найбільш вірусні пісні співачки.

Мені здається, що я пишу про життєві ситуації звичайних людей. Може, їм близько це до серця,
– так виконавиця відповіла на запитання, чому її треки подобаються слухачам.

Редакція Show 24 поговорила з Мією Рамарі про вплив батька, улюблених виконавців, підготовку до першого сольного концерту і роботу в караоке. Співачка розповіла про боротьбу з розладом харчової поведінки та пригадала шлях любові до себе.