3 травня, 14:19
Обіймає собак та грає в крикет: Вільям і Кейт показали рідкісне відео з принцесою Шарлоттою

Марія Касій
Основні тези
  • Принцеса Шарлотта відсвяткувала 11-й день народження, і на честь цього було опубліковано відео з рідкісними кадрами з її життя.
  • У відео Шарлотта гладить сімейних собак, грає в крикет та бігає босоніж, а також складає повідомлення з мушель на пляжі.
Принц та принцеса Уельські 2 травня відсвяткували день народження доньки. Принцесі Шарлотті виповнилося 11 років.

З нагоди свята на сторінці Кенсінгтонського палацу традиційно опублікували новий портрет іменинниці. Але згодом у мережі з'явилося й несподіване відео з принцесою Шарлоттою. 

У ролику зібрані рідкісні кадри з принцесою Шарлоттою. В одному з уривків вона гладить домашніх улюбленців сім'ї. Це двоє кокер-спанієлів Орла та Отто. 

Також у відео показали, як донька принца й принцеса Уельських грає у крикет, складає повідомлення з мушель на пляжі та бігає босоніж. 

Дякуємо за чудові привітання з днем народження принцеси Шарлотти. Сьогодні їй 11 років, 
– йдеться у підписі до відео. 

Цікаві факти про принцесу Шарлотту 

  • Принцеса Шарлотта – друга дитина принца Вільяма та Кейт.

  • У неї є старший брат, 12-річний принц Джордж, та молодший брат – 8-річний принц Луї.

  • Зараз займає третє місце у лінії спадкоємства британського престолу. 

Восени минулого року принц Вільям у серіалі The Reluctant Traveler With Eugene Levy розповідав, що дівчинка любить стрибати на батуті й грати в нетбол. У січні 2026 Кейт Міддлтон поділилась, що її донька дуже активна та багато займається спортом.

