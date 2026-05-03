Обіймає собак та грає в крикет: Вільям і Кейт показали рідкісне відео з принцесою Шарлоттою

Принц та принцеса Уельські 2 травня відсвяткували день народження доньки. Принцесі Шарлотті виповнилося 11 років.

З нагоди свята на сторінці Кенсінгтонського палацу традиційно опублікували новий портрет іменинниці. Але згодом у мережі з'явилося й несподіване відео з принцесою Шарлоттою.

У ролику зібрані рідкісні кадри з принцесою Шарлоттою. В одному з уривків вона гладить домашніх улюбленців сім'ї. Це двоє кокер-спанієлів Орла та Отто.

Також у відео показали, як донька принца й принцеса Уельських грає у крикет, складає повідомлення з мушель на пляжі та бігає босоніж.

Дякуємо за чудові привітання з днем народження принцеси Шарлотти. Сьогодні їй 11 років,

– йдеться у підписі до відео.

Цікаві факти про принцесу Шарлотту

Принцеса Шарлотта – друга дитина принца Вільяма та Кейт.

У неї є старший брат, 12-річний принц Джордж, та молодший брат – 8-річний принц Луї.

Зараз займає третє місце у лінії спадкоємства британського престолу.

Восени минулого року принц Вільям у серіалі The Reluctant Traveler With Eugene Levy розповідав, що дівчинка любить стрибати на батуті й грати в нетбол. У січні 2026 Кейт Міддлтон поділилась, що її донька дуже активна та багато займається спортом.