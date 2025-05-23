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Show24 Українські зірки У Києві прощаються з актором Максимом Неліпою, який загинув на фронті
23 травня, 11:09
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У Києві прощаються з актором Максимом Неліпою, який загинув на фронті

Марія Примич

У Києві прощаються з актором та телеведучим Максимом Неліпою. Він загинув на фронті 12 травня 2025 року.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Еспресо TV. Видання опублікувала фото та відео з прощання. 

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Прощання з Максимом Неліпою відбувається у Центрі культури й мистецтв КПІ. На прохання матері полеглого українського захисника поховають на Байковому кладовищі. 

На відео видно, що попрощатися з актором прийшли цивільні та військові. Люди стають на коліна, аби віддати шану загиблому герою. Чути, як грає пісня "Піккардійської Терції" "Гей, пливе кача".

 

 