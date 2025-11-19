"Жахлива трагедія": знаменитості розповідають світові про смертельний удар росіян по Тернополю

Вночі 19 листопада росіяни вчергове масовано обстріляли Україну "Шахедами" та ракетами. Під атакою опинилося одразу декілька міст: Харків, Львів та Івано-Франківськ.

Також вибухи пролунали у Тернополі, де ворог влучив у житлові дев'ятиповерхівки. Наразі відомо про десятки загиблих та поранених. Як на такий цинічний обстріл російських військових відреагували українські зірки – дивіться в матеріалі 24 Каналу.

Григорій Решетнік

Телеведучий висловив співчуття тернополянам і показав відео, де видно пошкоджені житлові будинки у місті.

Мрія одна, щоб сусідня країна зникла з мапи світу назавжди. Благаю,

– написав Решетнік в інстаграм-сторіс.

Наталка Карпа

Співачка, яка з родиною живе у Львові, розповіла, що чула вибухи в місті. Крім того, показала наслідки обстрілу Львова та Тернополя.

Наталка Карпа відреагувала на ракетний обстріл України / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Олександра Заріцька

Фронтвумен гурту KAZKA поділилася кадрами зруйнованого житлового будинку в Тернополі у своєму інстаграмі.

Жахлива трагедія. Просто пекло якесь. Найщиріші співчуття,

– написала виконавиця.

Крім того, опублікувала відео, як рятувальники розбираються завали, гасять вогонь та допомагають людям, які постраждали від атаки росіян на Харків. "Коли це закінчиться", – написала Олександра.

Катерина Сільченко

Дизайнерка також опублікувала кадри з наслідками обстрілу Харкова та Тернополя і залишила підписи англійською мовою, звернувшись до своєї міжнародної аудиторії.

Вони (росіяни – 24 Канал) продовжують завдавати ударів по мирних українських містах уночі. Ось як виглядає терор. Росія – терористична держава,

– написала Сільченко.

Катерина Сільченко відреагувала на обстріл Харкова / Скриншот з інстаграм-сторіс

В іншій сторіс знаменитість додала: "Подивіться – вони просто знесли половину житлового будинку вночі, знаючи, що там будуть люди".



Катерина Сільченко відреагувала на обстріл Тернополя / Скриншот з інстаграм-сторіс

Про Тернопіль у своїх соцмережах також згадали Альона Омаргалієва, Анатолій Анатоліч, Віктор Павлік, Макс Барських та інші знаменитості.

Як інші зірки відреагували на ракетний обстріл України / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про наслідки масованого обстрілу України?