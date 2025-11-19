"Ужасная трагедия": знаменитости рассказывают миру о смертельном ударе россиян по Тернополю
- Россия обстреляла несколько городов Украины, в частности Харьков, Львов, Ивано-Франковск и Тернополь, что привело к десяткам погибших и раненых.
- Украинские звезды, такие как Григорий Решетник, Наталка Карпа, Александра Зарицкая и Екатерина Сильченко, выразили соболезнования и поделились кадрами разрушенных зданий в своих соцсетях.
Ночью 19 ноября россияне в очередной раз массированно обстреляли Украину "Шахедами" и ракетами. Под атакой оказалось сразу несколько городов: Харьков, Львов и Ивано-Франковск.
Также взрывы прогремели в Тернополе, где враг попал в жилые девятиэтажки. Известно о десятках погибших и раненых. Как на такой циничный обстрел российских военных отреагировали украинские звезды – смотрите в материале 24 Канала.
Григорий Решетник
Телеведущий выразил соболезнования тернополянам и показал видео, где видно поврежденные жилые дома в городе.
Мечта одна, чтобы соседняя страна исчезла с карты мира навсегда. Умоляю,
– написал Решетник в инстаграм-сторис.
Наталка Карпа
Певица, которая с семьей живет во Львове, рассказала, что слышала взрывы в городе. Кроме того, показала последствия обстрела Львова и Тернополя.
Наталка Карпа отреагировала на ракетный обстрел Украины / Скриншоты из инстаграм-сторис
Александра Зарицкая
Фронтвумен группы KAZKA поделилась кадрами разрушенного жилого дома в Тернополе в своем инстаграме.
Ужасная трагедия. Просто ад какой-то. Самые искренние соболезнования,
– написала исполнительница.
Кроме того, опубликовала видео, как спасатели разбираются завалы, тушат огонь и помогают людям, которые пострадали от атаки россиян на Харьков. "Когда это закончится", – написала Александра.
Екатерина Сильченко
Дизайнер также опубликовала кадры с последствиями обстрела Харькова и Тернополя и оставила подписи на английском языке, обратившись к своей международной аудитории.
Они (россияне – 24 Канал) продолжают наносить удары по мирным украинским городам ночью. Вот как выглядит террор. Россия – террористическое государство,
– написала Сильченко.
В другой сторис знаменитость добавила: "Посмотрите – они просто снесли половину жилого дома ночью, зная, что там будут люди".
О Тернополе в своих соцсетях также вспомнили Алена Омаргалиева, Анатолий Анатолич, Виктор Павлик, Макс Барских и другие знаменитости.
Как другие звезды отреагировали на ракетный обстрел Украины / Скриншоты из инстаграм-сторис
Что известно о последствиях массированного обстрела Украины?
- С вечера 18 ноября до утра 19 ноября российские военные запустила более 400 беспилотников и 48 ракет, из них 34 крылатые ракеты Х-101 и 7 "Калибр".
- В Тернополе, на момент написания материала, сообщили уже о 25 погибших и 73 пострадавших. Также десятки пострадавших есть в Харькове.
- В результате атаки на энергетическую инфраструктуру на Прикарпатье, в Тернопольской и Львовской областях ввели аварийные отключения.