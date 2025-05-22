Укр Рус
Show24 Українські зірки На березі моря: зірка фільму "Люксембург, Люксембург" освідчився своїй коханій
22 травня, 08:59
2

На березі моря: зірка фільму "Люксембург, Люксембург" освідчився своїй коханій

Софія Хомишин
Основні тези
  • Актор Раміл Насіров освідчився своїй дівчині Юлії на березі Чорного моря в Одесі.
  • Юлія, яка працює візажисткою, поділилася моментами заручин в інстаграмі, зазначивши, що не підозрювала про сюрприз.

Актор, співак і гуморист Раміл Насіров, відомий за роллю у фільмі "Люксембург, Люксембург", освідчився своїй дівчині Юлії. Романтична подія відбулася на березі Чорного моря в Одесі.

 

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку нареченої артиста. Дівчина поділилася зворушливими моментами заручин і розповіла, що спочатку не здогадувалась про сюрприз.

Вас також може зацікавити Через лайку в піснях: гурту "Курган & Agregat" скасували концерти в Івано-Франківську та Вінниці

Кохана Раміля думала, що пара просто йде фотографуватися біля моря. Однак несподівано Раміл зупинився, буцімто щоб зав’язати шнурівки, і в цей момент дістав каблучку, став на одне коліно та запропонував їй руку і серце. Його друг тим часом приніс букет квітів, а ще кілька друзів знімали все на камеру.
 

Я була професійно опрацьована шахраєм. Він заманив мене на наш улюблений пляж, сказав, що йдемо фотографуватися на тлі моря, підмовив своїх друзів сидіти в кущах, знімати, і зробив те, що ви бачите, 
– поділилась дівчина. 

 

Раміл Насіров освідчився своїй дівчині / Скриншоти з інстаграм-сторіс

 

Відомо, що Юлія працює візажисткою – цю інформацію вона зазначила у своєму профілі в інстаграмі.

Зауважимо, нещодавно заручини з коханим також підтвердила журналістка Аліна Доротюк і розповіла, як познайомилась з коханим. 