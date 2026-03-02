Раміна Есхакзай відсвяткувала 34-річчя на концерті свого "колишнього"
- Раміна Есхакзай святкувала свій 34-й день народження на концерті Віталія Козловського в Києві.
- Вона закликала підписників підтримати збір коштів на допомогу тваринам і військовим.
1 березня Раміні Есхакзай виповнилось 34 роки. День народження журналістка відсвяткувала на концерті свого "колишнього" – співака Віталія Козловського.
Про це Раміна повідомила в інстаграмі. У перший день весни Козловський відіграв великий сольний концерт у Палаці "Україна", що в Києві.
До теми Віталій Козловський влаштував гучне шоу та вперше заспівав "Шекспіра" українською
Раміна Есхакзай опублікувала відео, на якому танцює під сценою та тримає в руках плакат з надписом "Шекспір писав би не про нас". До нього журналістка приклеїла фото Козловського та своє і намалювала серце.
Сьогодні мені 34! Я відриваюсь на концерті Віталія Козловського. Шекспір писав би не про нас, і це чудово,
– йдеться у дописі Раміни.
До речі, Козловський помітив Есхакзай на своєму концерті, а у коментарях під дописом написав: "З днем народження! Радий був бачити!".
Зазначимо! На вчорашньому концерті Віталій Козловський вперше виконав свій хіт "Шекспір" українською мовою.
У свій день народження Раміна попросила підписників підтримати збір. Кошти підуть на допомогу тваринам і військовим.
Чим більше буде щедрих донатів на банці, тим краще для всіх!,
– зазначила журналістка.
Що відомо про "стосунки" Раміни Есхакзай та Віталія Козловського?
Нагадаємо, що Раміна Есхакзай знялась у кліпі Віталія Козловського на пісню "Отпускаю на". Відео вийшло у 2016 році. Після того у мережі з'явились чутки про роман знаменитостей.
Раміна була учасницею 5 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". На пост-шоу вона та Козловський підтвердили свій роман. Знаменитості навіть говорили про одруження.
У 2017 році Раміна оголосила про розставання зі співаком.
У 2022 році в інтерв'ю Козловський зізнався, що його стосунки з Есхакзай були піаром.