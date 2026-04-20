Раптово помер Патрік Малдун – зірка серіалу "Район Мелроуз"

У віці 57 років помер американський актор Патрік Малдун. Його кар'єра тривала понад 30 років – за цей час він зіграв майже у сотні фільмів.

Патрік Малдун пішов з життя у неділю вранці, 19 квітня. Смерть підтвердив його менеджер, пише видання Deadline.

Актор пішов з життя через раптовий серцевий напад. Ще два дні до своєї смерті Патрік Малдун розповідав, що зараз працює над новим фільмом. Він мав стати продюсером стрічки Kockroach ("Тарган").

В актора залишилась дружина Міріам Ротбарт, батьки та сестра.

Що відомо про Патріка Малдуна?

Патрік Малдун народився у Сан-Педро в Каліфорнії, закінчив навчання в університеті. Бувши студентом, розпочав акторську кар'єру – з'явився у двох епізодах ситкому Who’s the Boss?.

Актор став першим виконавцем ролі Остіна Ріда в легендарній мильній опері "Дні нашого життя", де грав упродовж 1992 – 1995 років та у 2011 і 2012 роках. Ще зіграв антагоніста Річарда Гарта у серіалі "Район Мелроуз", пише Variety. Цей персонаж приніс йому неабияку популярність.

Щодо повнометражних фільмів, Малдун відомий за роль Зандера Баркалоу у науково-фантастичному бойовику Пола Верговена "Зоряний десант". Остання робота за участі актора – кримінальний трилер Dirty Hands ("Брудні руки"), прем’єра якого запланована на кінець цього року.

Також Патрік Малдун займався продюсуванням стрічок. Мало хто знає, що він захоплювався музикою і грав на гітарі в рок-гурті The Sleeping Masses. Близькі описують якого як щедру та харизматичну людину з почуттям гумору.