Психологи-психопати, спроби самогубства та інше: редакторка СТБ шокувала подробицями роботи

На тлі активного обговорення шоу "Холостяк", колишня редакторка СТБ Світлана Кострикіна поділилася своїм досвідом роботи на проєктах каналу.

Вона розповіла про те, як відбуваються зйомки реаліті та монтаж, а також про ставлення до учасників і роль психологів у процесі знімань. Пише 24 Канал з посиланням на сторінку Світлани в Threads.

Редакторка прийшла на СТБ у 2012 році "наївною дівчинкою з вірою в прекрасне", а п'ять років потому пішла "вигорілою вщент". Вона працювала на кількох проєктах каналу й досі не може залишити позаду цей досвід, попри роботу з психотерапевтами.

Світлана Кострикіна розповіла, що під час роботи на шоу часто відбувалася маніпуляція як учасниками, так і історією на монтажі, і тому реальність зазвичай сильно відрізняється від того, що бачать глядачі на екранах.

Погоду й форс-мажори передбачити неможливо, але викликати потрібну емоцію на знімальному майданчику чи підставити на монтажі – запросто,

– написала колишня редакторка СТБ.

За її словами, серед психологів на проєктах були чудові спеціалісти, але траплялися й відверті психопати, які вважали учасників "обриганами" і вміло тисли на їхні травми заради потрібної реакції.

При цьому після ефіру доля учасників часто залишалася байдужою: "Самі ж хотіли в тєлік".

Колишня редакторка СТБ до того ж пригадала деякі шокуючі закадрові історії:

учасниця намагалася накласти на себе руки після ефіру, побачивши, як показали її історію;

знімальна група чергувала, щоб відзняти останні хвилини термінально хворого учасника;

учасниць переконували, що їхня зайва вага змусить чоловіка шукати стрункішу, мотивуючи їх худнути;

до робочих обов'язків входило "стати подружкою учасників", щоб дізнаватися всі секрети та використовувати їх у потрібний спосіб;

нескінченні судові процеси, пов'язані з шоу.

Світлана додала, що реаліті-шоу не можна вважати абсолютним злом, адже були й позитивні моменти. Наприклад, на медичному проєкті, де вона працювала, справді допомагали людям, які не могли собі дозволити дороге лікування – хоча ціною цього ставало розкриття найвразливіших моментів на всю країну.

Проте Кострикіна зазначила, що учасники часто не розуміють, на що підписуються, бо якби їх попереджали про це, шоу би не було.

Власний досвід змусив її зробити висновок, що вона більше ніколи не працюватиме в цій сфері.

Якою була реакція читачів і колег на допис колишньої редакторки СТБ?