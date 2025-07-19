Відомий український співак зі сцени оголосив про весілля

Відомий український співак OTOY потішив шанувальників неочікуваною заявою. Просто зі сцени він оголосив про те, що незабаром одружиться.

Це відбулося у Києві, де пройшов перший день великого фестивалю Atlas Festival. Повідомляє Show 24 з посиланням на ТСН.

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Так, 18 липня артист запалив сцену Star Stage, презентувавши новий трек під назвою "Пекло", а також повідомив про важливу подію у своєму житті – незабаром він стане одруженим чоловіком.

OTOY запрем'єрив трек "Пекло" на Atlas Festival: дивіться відео онлайн

OTOY цю новину досі не розголошував публічно, тож зізнання стало справжнім сюрпризом для його фанатів.

Що відомо про майбутню дружину OTOY?

Наречена репера – Марія Гаврилюк, співзасновниця популярного українського бренду GUNIA Project.

OTOY та Марина Гаврилюк / Фото з інстаграму співака

Хоча про стосунки пара почала відкрито говорити лише цього року, у соцмережах вони час від часу діляться спільними світлинами та теплими привітаннями одне одного.

Сам OTOY, справжнє ім'я якого В'ячеслав Дрофа, розповідав, що Марія надихає його на зміни та розвиток. Вони вже навіть замислюються про дітей.

Цікаво, що Марії 32 роки, а OTOY – 26, восени йому виповниться 27.

Нагадаємо, нещодавно також стало відомо, що старша донька Олі Полякової вийшла заміж за іноземця.