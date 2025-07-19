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Show24 Українські зірки Відомий український співак зі сцени оголосив про весілля
19 липня, 10:35
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Відомий український співак зі сцени оголосив про весілля

Софія Хомишин
Основні тези
  • Український співак OTOY під час Atlas Festival оголосив, що незабаром одружиться.
  • Наречена OTOY – Марія Гаврилюк, співзасновниця бренду GUNIA Project.

Відомий український співак OTOY потішив шанувальників неочікуваною заявою. Просто зі сцени він оголосив про те, що незабаром одружиться.

Це відбулося у Києві, де пройшов перший день великого фестивалю Atlas Festival. Повідомляє Show 24 з посиланням на ТСН.

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Так, 18 липня артист запалив сцену Star Stage, презентувавши новий трек під назвою "Пекло", а також повідомив про важливу подію у своєму житті – незабаром він стане одруженим чоловіком. 

OTOY запрем'єрив трек "Пекло" на Atlas Festival: дивіться відео онлайн

OTOY цю новину досі не розголошував публічно, тож зізнання стало справжнім сюрпризом для його фанатів.

Що відомо про майбутню дружину OTOY? 

  • Наречена репера – Марія Гаврилюк, співзасновниця популярного українського бренду GUNIA Project.

OTOY та Марина Гаврилюк / Фото з інстаграму співака 

  • Хоча про стосунки пара почала відкрито говорити лише цього року, у соцмережах вони час від часу діляться спільними світлинами та теплими привітаннями одне одного.
  • Сам OTOY, справжнє ім'я якого В'ячеслав Дрофа, розповідав, що Марія надихає його на зміни та розвиток. Вони вже навіть замислюються про дітей.
  • Цікаво, що Марії 32 роки, а OTOY – 26, восени йому виповниться 27.

Нагадаємо, нещодавно також стало відомо, що старша донька Олі Полякової вийшла заміж за іноземця. 