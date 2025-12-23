Мішу Кацуріна захейтили за рецепт салата собівартістю 1500 гривень
- Мішу Кацуріна критикують за рецепт салату зі складниками вартістю 1500 грн, включаючи м'ясо краба, червону ікру та креветки.
- Раніше в ресторані "Китайський привіт" отруїлися 119 людей через сальмонелу в яєчному кремі, після чого ресторан оштрафували, а Кацурін вжив заходів щодо покращення харчової безпеки.
Ресторатор Міша Кацурін опублікував у своєму блозі рецепт салата, який можна подати гостям. Та все б нічого, якби не дорогі інгрідієнти, які запропонував кухар.
Люди обурились, що у такий складний час далеко не кожен собі може дозволити приготувати такий салат. Ба більше, хтось навіть і ніколи не коштував таких продуктів, які потрібно додати по рецепту, передає 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку Кацуріна.
Кулінар запропонував приготувати салат з доволі дорогими інгрідієнтами:
- М'ясо краба;
- червона ікра;
- креветки.
Також треба додати варені яйця, цибулю шалот, зелену цибулю, огірки, лимон, майонез і кукурудзу.
У коментарях Кацурін написав, що це "дуже лакшері, але смачно триндець".
Якщо є завдання повимахуватись перед домашніми на свята – це воно,
– підкреслив ресторатор.
Він також додав, що собівартість страви вийшла 1500 грн за кілограм. І зазначив, що звичайний крабовий салат – це теж гарне рішення.
Під дописом багато хто подякував за рецепт, однак чимало людей відверто здивовані таким набором продуктів. Підписники зазначають, що це дуже дорога страва й не зрозуміло на кого вона розрахована.
- "А шо не з чорною ікрою рецепт? Вона ж у кожного українця вдома тоннами разом зі свіжими крабами".
- "Міша, дуже вас люблю та поважаю, але це відео з перших секунд викликало обурення. Столиця звісно може собі дозволити такий салат, але ваша аудиторія не тільки звідти".
- "Було б класно побачити більш народні рецепти".
- "Поки мліє тільки мій гаманець".
- "Краще ці гроші на ЗСУ задонатити".
Українці обурені дорогим рецептом салату Кацуріна
Нагадаємо, що влітку у ресторані "Китайський привіт", який належить Міші Кацуріну, масово отруїлись люди. Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області повідомило, що заклад оштрафували на 48 тисяч гривень.
Що відомо про отруєння у ресторані "Китайський привіт"?
- У ресторані "Китайський привіт" отруїлися 119 людей, ймовірною причиною стала сальмонела в яєчному кремі сінгапурського чизкейка.
- Крім того, фахівці Держпродспоживслужби знайшли серйозні порушення санітарних норм у ресторані у Львові:
- інвентар з різних кухонь мили в одному приміщенні;
- сипучі продукти зберігали у коридорі підвалу;
- не було чітких журналів контролю температури;
- прибиральний інвентар не маркований;
- лише 7 із 23 працівників мали чинні медкнижки.
- Кацурін визнав помилки, змінив постачальника яєць і впровадив нову систему харчової безпеки, прибравши чизкейк з меню.