Мішу Кацуріна захейтили за рецепт салата собівартістю 1500 гривень

Ресторатор Міша Кацурін опублікував у своєму блозі рецепт салата, який можна подати гостям. Та все б нічого, якби не дорогі інгрідієнти, які запропонував кухар.

Люди обурились, що у такий складний час далеко не кожен собі може дозволити приготувати такий салат. Ба більше, хтось навіть і ніколи не коштував таких продуктів, які потрібно додати по рецепту, передає 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку Кацуріна.

Кулінар запропонував приготувати салат з доволі дорогими інгрідієнтами:

М'ясо краба;

червона ікра;

креветки.

Також треба додати варені яйця, цибулю шалот, зелену цибулю, огірки, лимон, майонез і кукурудзу.

У коментарях Кацурін написав, що це "дуже лакшері, але смачно триндець".

Якщо є завдання повимахуватись перед домашніми на свята – це воно,

– підкреслив ресторатор.

Він також додав, що собівартість страви вийшла 1500 грн за кілограм. І зазначив, що звичайний крабовий салат – це теж гарне рішення.

Під дописом багато хто подякував за рецепт, однак чимало людей відверто здивовані таким набором продуктів. Підписники зазначають, що це дуже дорога страва й не зрозуміло на кого вона розрахована.

"А шо не з чорною ікрою рецепт? Вона ж у кожного українця вдома тоннами разом зі свіжими крабами".

"Міша, дуже вас люблю та поважаю, але це відео з перших секунд викликало обурення. Столиця звісно може собі дозволити такий салат, але ваша аудиторія не тільки звідти".

"Було б класно побачити більш народні рецепти".

"Поки мліє тільки мій гаманець".

"Краще ці гроші на ЗСУ задонатити".

Українці обурені дорогим рецептом салату Кацуріна / Скриншоти з інстаграму

Нагадаємо, що влітку у ресторані "Китайський привіт", який належить Міші Кацуріну, масово отруїлись люди. Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області повідомило, що заклад оштрафували на 48 тисяч гривень.

Що відомо про отруєння у ресторані "Китайський привіт"?

У ресторані "Китайський привіт" отруїлися 119 людей, ймовірною причиною стала сальмонела в яєчному кремі сінгапурського чизкейка.

Крім того, фахівці Держпродспоживслужби знайшли серйозні порушення санітарних норм у ресторані у Львові:

інвентар з різних кухонь мили в одному приміщенні; сипучі продукти зберігали у коридорі підвалу; не було чітких журналів контролю температури; прибиральний інвентар не маркований; лише 7 із 23 працівників мали чинні медкнижки.