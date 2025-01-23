Поки окупанти нищать міста: російський трек очолив чарт на YouTube в Україні
- Російський трек "Не люби меня" співачки CHEPIKK очолив чарт "Популярне" на YouTube в Україні.
- Російські треки продовжують бути популярними на стримінгових платформах в Україні попри війну.
Музичні тренди неприємно дивують на тлі майже трьох років повномасштабної війни. Поки окупанти вбивають українців та нищать міста, російські треки потрапляють на перші місця в чартах.
Українці продовжують слухати російську музику на стримінгових платформах. Про це передає 24 Канал з посиланням на чарт "Популярне" на YouTube.
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На першому місці чарту опинився трек російської співачки CHEPIKK – "Не люби меня". Її найчастіше слухали в Україні за останній час. У перелік найпопулярніших пісень потрапили й інші російські артисти. Утім, серед 5 найбільш прослуховуваних пісень, решта чотири треки – українські.
- CHEPIKK – "Не люби меня";
- DIBROVA – "Там, де ти";
- гурт VIP – "Стара баба";
- ШУГАР – "Діва";
- Марина і компанія – "Динь білий динь".
Рейтинг популярного на ютубі / Скриншот з ютубу
Зверніть увагу, що прослуховування російських пісень є підтримкою та фінансуванням армії країни-агресора.
Російські треки продовжують опинятися на перших місцях у стримінгових платформах, поки окупанти обстрілюють українські міста. Вночі 23 січня ворог вдарив балістикою по Запоріжжю. Кількість постраждалих склала 52 людей, загинув 47-річний чоловік. Серед поранених – двомісячне немовля.
Уночі та зранку 21 січня російські загарбники вдарили по Дніпропетровській області. Вони двічі обстріляли Нікопольщину та застосували балістичні ракети по обласному центрі. Постраждала залізнична інфраструктура, троєи залізничників поранені.