Поки окупанти нищать міста: російський трек очолив чарт на YouTube в Україні

Музичні тренди неприємно дивують на тлі майже трьох років повномасштабної війни. Поки окупанти вбивають українців та нищать міста, російські треки потрапляють на перші місця в чартах.

Українці продовжують слухати російську музику на стримінгових платформах. Про це передає 24 Канал з посиланням на чарт "Популярне" на YouTube.

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На першому місці чарту опинився трек російської співачки CHEPIKK – "Не люби меня". Її найчастіше слухали в Україні за останній час. У перелік найпопулярніших пісень потрапили й інші російські артисти. Утім, серед 5 найбільш прослуховуваних пісень, решта чотири треки – українські.

CHEPIKK – "Не люби меня"; DIBROVA – "Там, де ти"; гурт VIP – "Стара баба"; ШУГАР – "Діва"; Марина і компанія – "Динь білий динь".



Рейтинг популярного на ютубі / Скриншот з ютубу

Зверніть увагу, що прослуховування російських пісень є підтримкою та фінансуванням армії країни-агресора.

Російські треки продовжують опинятися на перших місцях у стримінгових платформах, поки окупанти обстрілюють українські міста. Вночі 23 січня ворог вдарив балістикою по Запоріжжю. Кількість постраждалих склала 52 людей, загинув 47-річний чоловік. Серед поранених – двомісячне немовля.

Уночі та зранку 21 січня російські загарбники вдарили по Дніпропетровській області. Вони двічі обстріляли Нікопольщину та застосували балістичні ракети по обласному центрі. Постраждала залізнична інфраструктура, троєи залізничників поранені.