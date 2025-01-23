Украинцы продолжают слушать российскую музыку на стриминговых платформах. Об этом передает 24 Канал со ссылкой на чарт "Популярное" на YouTube.

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На первом месте чарта оказался трек российской певицы CHEPIKK – "Не люби меня". Ее чаще всего слушали в Украине за последнее время. В перечень самых популярных песен попали и другие российские артисты. Впрочем, среди 5 самых прослушиваемых песен, остальные четыре трека – украинские.

CHEPIKK – "Не люби меня"; DIBROVA – "Там, де ти"; группа VIP – "Стара баба"; ШУГАР – "Діва"; Марина и компания – "Динь білий динь".



Рейтинг популярного на ютубе / Скриншот с ютуба

Обратите внимание, что прослушивание российских песен является поддержкой и финансированием армии страны-агрессора.

Российские треки продолжают оказываться на первых местах в стриминговых платформах, пока оккупанты обстреливают украинские города. Ночью 23 января враг ударил баллистикой по Запорожью. Количество пострадавших составило 52 человека, погиб 47-летний мужчина. Среди раненых – двухмесячный младенец.

Ночью и утром 21 января российские захватчики ударили по Днепропетровской области. Они дважды обстреляли Никопольщину и применили баллистические ракеты по областному центру. Пострадала железнодорожная инфраструктура, трое железнодорожников ранены.