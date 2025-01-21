Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Что известно о последствиях атаки на Днепропетровскую область

Ночью и утром российская армия ударила по Днепропетровской области. Враги били по областному центру баллистическими ракетами и дважды обстреляли Никопольский район. Днем 21 января в областном центре также слышали серию взрывов.

На Днепропетровщине пострадала железнодорожная инфраструктура – подвижной состав и здание Укрзализныци. Двое железнодорожников получили ранения. Один из них госпитализирован, а другому оказали медицинскую помощь на месте.

Обстрел Украины 21 января

В ночь на 21 января россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе типа "Шахед". Ударные БпЛА противника пытались ударить по Ровенской области, но силы ПВО сбили вражеские цели. О разрушениях или пострадавших не сообщается.

В Полтавской области в результате ночной атаки сбитый БпЛА упал на дом. Это вызвало пожар. Повреждены жилые и нежилые постройки, автомобили и линии электропередач.