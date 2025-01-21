В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 21 января, а также обновили карты боевых действий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Курская операция

Российская армия продолжает наступать в районе "украинского плацдарма" в Курской области. Однако не имеет продвижений. Российские так называемые "военкоры" сообщали, что враг атаковал на нескольких участках фронта, впрочем, линия фронта остались неизменной.



Что происходит в Курской области / Инфографика ISW

Харьковская область

Представитель ГПСУ Андрей Демченко 20 января сообщил, что в январе 2025 года Силы обороны отбили штурм российской механизированной части неустановленного эшелона вдоль границы между Сумской и Курской областями. Кроме того, он также добавил, что с начала года российские войска совершили несколько обстрелов в приграничной зоне Сумской области.

В ISW добавляют, что российская армия проводила атаки вблизи Волчанска, однако продвижений нет.



Бои на Харьковщине / Инфографика ISW

Купянское направление и Луганская область

Аналитики сообщили, что 20 января Россия продолжала наступать на Купянском направлении, но успеха не имела. "Военкоры" утверждали, что российская армия якобы продвинулась в пределах Двуречной, что к северо-востоку от Купянска, однако в ISW не нашли подтверждений.

Кроме того, российские войска продолжали наступление в направлении Боровой, но не продвинулись. Российские пропагандисты сообщали, что якобы захватили Новоегоровку и якобы продвинулись у Богуславки до Зеленого Гая, однако аналитики не нашли никаких подтверждений этому.

Также противник проводил наступательные действия и на Лиманском направлении, однако продвижений нет.



Бои на Купянском направлении и на Луганщине / Инфографика ISW

Враг продвигается в Донецкой области

Российские войска не оставляют атак на Северском направлении, однако линия фронта остались неизменной.



Жестокие бои в Донецкой области / Инфографика ISW

Враг продолжает наступать на Часов Яр. Оккупанты утверждали, что якобы продвинулись в центре города у Огнеупорного завода, но ISW не нашло подтверждения этих утверждений.

В Торецке продолжаются ожесточенные бои. Как сообщают аналитики Института изучения войны, российские силы имели продвижение на этом участке фронта. Так, геолокационные кадры показывают, что оккупанты продвинулись в пределах южной и северной частей Торецка. Оккупанты также утверждали, что якобы захватили террикон на северо-западной окраине города, однако подтверждений этому нет. Аналитики добавили, что в Торецке российская армия также задействует ДРГ, чтобы штурмовать позиции ВСУ с флангов.



Что происходит в Торецке / Инфографика ISW

Что пишут в ISW, российские войска продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 19 января свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись к Шахте №2 к северу от Котлино (к западу от Покровска) и в южной части Котлино. Кроме того, враг вел наступательные действия под самим Покровском, возле Водяного Второго, Зеленого Поля, Александрополя, Миролюбовки, Елизаветовки, Мирнограда, Луча, Лысовки, Шевченко, в районе Надиевки, Зверевого, Удачного, Успеновки, Новотроицкого, Новоандреевки и возле Котлиного 19 и 20 января.



Бои за Покровск / Инфографика ISW

ВСУ также проводят контратаки на Покровском направлении. Оккупанты утверждали, что ВСУ контратакуют вблизи Удачного, Котлиного, Успеновки, Нововасильевки (на юго-запад от Покровска), Звериного, Елизаветовки и Водяного Второго.

Представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что российские войска уменьшили количество фронтовых ударов пехоты на Покровском направлении из-за недостатка личного состава и пытаются войти в Покровск с запада. Украинский офицер бригады, которая действовала на Покровском направлении, также добавил, что российские войска редко используют бронетехнику и что российское военное командование перебросило неопределенные части с других участков фронта в район Покровска.

Продвинулся враг и на Кураховском направлении. Геолокационные кадры от 19 и 20 января свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись на юг от Петропавловки и на юго-восток от Константинополя. В минобороны России 20 января заявили о захвате села Шевченко (к северо-западу от Курахово), однако аналитики ISW оценивают, что россияне оккупировали этот населенный пункт еще 3 января.

В то же время Силы обороны Украины контратакуют на Кураховском направлении. Так, российские "военкоры" жаловались на атаки у Зеленовки.



Какая ситуация на Кураховском направлении / Инфографика ISW

Аналитики добавили, что российские войска продолжили наступление вблизи Великой Новоселки. Однако подтверждений, что враг имел успех, нет. Некоторые пропагандисты заявляли о полном захвате населенного пункта, однако аналитики опровергли эти сообщения.



Какова ситуация вблизи Великой Новоселки / Инфографика ISW

Что происходит на юге

Российские войска продолжали наступательные операции к северо-западу от Работино в районе Новоандреевки 19 и 20 января, но не продвигались.



Атаки на Запорожье / Инфографика ISW

Российские войска 19 и 20 января продолжали наступательные действия на днепровском направлении, в том числе в районе острова Казацкий, но не продвигались.



Какая ситуация на Херсонщине / Инфографика ISW