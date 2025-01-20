Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-офицера 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Евгения Алхимова в эфире "Суспільне. Студия". Он отметил, что оккупанты продолжают прибегать к тактике атак малыми группами.

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Как уничтожили вражескую ДРГ возле Торецка

19 января на странице бригады в Telegram опубликовали видео, на котором зафиксировано уничтожение российской ДРГ неподалеку Торецка.

Как уничтожали российскую ДРГ возле Торецка: смотрите видео

Как отметил Алхимов, российские войска не достигли значительных успехов на флангах Торецка, в частности в районах Крымского и Озаряновки, но продолжают отправлять малые штурмовые группы для атак на украинские позиции.

Продвижения не было. Но недавно было ДРГ, которая зашла, можно сказать, в тыл. Пыталась закрепиться в промзоне возле Крымского, где наши подразделения смежные находились. Чтобы им помочь, вызвали танк бригады. Танк уничтожил эту группу,

– рассказал Алхимов.

Он поделился, что оккупантам была поставлена задача занять здание, пригодное к обороне. Военный объяснил, что чем дольше российские войска удерживали бы здание, тем труднее их было бы выбить, именно поэтому танк уничтожил их за считанные минуты.

Алхимов отметил, что тактика оккупантов на этом участке фронта остается неизменной – они атакуют небольшими группами пехоты.

"Крайние дни - это два-три пехотинца, которые пытались зайти на позиции. Эта тактика "выжимания" малыми группами эффективна и мы до сих пор часто с этим сталкиваемся – несколько человек заходят, мы их выбиваем, но на это же тоже ресурсы тратятся. Такая война на истощение получается", – заметил военнослужащий.