Брати та сестри: найвідоміші зірки, про яких ви не знали, що вони рідні
Сьогодні, 10 квітня, відзначають День брата та сестри. Наші знаменитості дуже часто приховують близьких людей через власні переконання. Та в українському шоубізнесі є чимало прикладів, коли декілька членів родини стають популярними.
Тому 24 Канал вирішив розповісти, хто в українському шоубізнесі рідні брат і сестра й чи підтримують близькі люди спілкування.
Володимир Бебешко й Левко Дурко
Український продюсер допоміг своєму брату записати першу пісню "Я їду в Югославію". На момент її виходу Левку вже було 40 років.
Сьогодні Бебешко живе та працює в Україні, так само як і його брат. Левко веде непублічний спосіб життя, однак продовжує займатись творчістю. Брати бачаться не часто, однак спільний час люблять проводити у Карпатах.
TAYANNA і Міша Марвін
До сьогодні гострою темою залишаються стосунки співачки та її брата – російського співака Міші Марвіна. Коли почалась повномасштабна війна, у чоловіка завершився контракт з Black Star. У травні він заявив, що у нього забирають ім'я та пісні, хоч подякував за співпрацю директору лейбла та іншим.
Позиції артиста вистачило ненадовго. Коли у нього не склалося з сольною кар'єрою, він помирився з російськими колегами та знову став членом Black Star. Йому повернули ім'я та пісні, про що Марвін розповів у вересні 2022.
Після цього зіркова сестра лаконічно сказала, що може відповідати тільки за свої вчинки.
Я цю тему не підіймаю, бо, як кажуть, не чіпай щось погане, і воно не буде розвіюватися. Я за те, щоб люди несли відповідальність за себе. Не хтось за когось,
– коментувала артистка.
Маша Єфросиніна та Єлизавета Ющенко
Маша – відома українська телеведуча, а Ліза – її рідна сестра, яка з 2009 по 2012 роки була одружена з сином експрезидента України Віктора Ющенка Андрієм. У них є спільна донька Варвара.
У 2014 році сестра Єфросиніної вийшла заміж за російського бізнесмена та переїхала до Москви. Весілля відгуляли в США і у пари народився син. 24 лютого Ліза лаконічно виступила проти війни – запостила в інстаграмі синьо-жовту картинку з написом Stop war in Ukraine.
Сама Маша не любить говорити публічно на тему стосунків із сестрою. Вона каже, що їхнє спілкування з сестрою майже зведене до нуля.
Даша Астаф'єва та брат Євген
Брат зірки також відомий в українському шоубізнесі. Колись він був учасником рок-гурту DETACH, а сьогодні він позиціює себе музичним композитором.
Від Даші Євген молодший на 4 роки. Відомо, що їхні стосунки доволі міцні, а співачка підтримує брата у його творчих пориваннях. У соцмережах вони рідко діляться спільними фото.
Що відомо про День братів і сестер?
- Традиція святкування прийшла з США. Клаудія Еварт втратила своїх брата та сестру у ранньому віці. На їх пам'ять вона вирішила організувати таке свято. А 10 квітня обрала не випадково, адже в цей день народилась її сестра.
- Уперше почали святкувати у 1998 році. В Америці навіть заснували Фонд Дня братів і сестер.